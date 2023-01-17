Во Всеволожском районе устанавливают «лазерные» зебры

Новые проекционные пешеходные переходы появились на Колтушском шоссе во Всеволожске, где расположен оживленный переход в большой гипермаркет, и на трассе Юкки – Кузьмолово (Железнодорожная улица) в Кузьмолово.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, оборудование установлено «Ленавтодором» в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Принцип работы «лазерных» зебр прост: мощные проекторы направляют разметку прямо на дорожное покрытие. Направленный свет хорошо видно в темноте и сложных погодных условиях. Проекционная разметка не стирается в процессе эксплуатации, кроме того, на видимость разметки не влияют ни дорожная пыль, ни снегопад.

По заявлениям производителей, техника способна выдерживать нагрузку в большом температурном диапазоне: от +40 до -40 градусов. При этом видимость пешеходов на такой разметке в тёмное время суток достигает двухсот метров.