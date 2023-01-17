Во Всеволожском районе определены места для крещенских купаний

Правительство Ленинградской области опубликовало утвержденный список запланированных мест для проведения крещенских купаний. Согласно списку, во Всеволожском районе организовано четыре купели.

Так, крещенские купания пройдут по следующим адресам:

поселок Токсово, в районе ж/д станция Кавголово, озеро Кавголовское (с 20.00 18 января до 2.00 19 января; с 10.00 до 18.00 19 января);

деревня Колтуши, Колтушское озеро (с 19.00 18 января до 2.00 19 января; с 13.00 до 18.00 19 января);

поселок Воейково, озеро Безымянное (с 13.00 до 18.00 19 января);

деревня Юкки, озеро Тохколодское (с 18.00 до 23.00 18 января).

Безопасность в местах проведения крещенских купаний обеспечат пожарно-спасательные подразделения, сотрудники Госинспекции по маломерным судам, представители Всероссийского общества спасения на водах, а также бригады скорой помощи и полиции.

Жителей, желающих принять участие в крещенских купаниях, просят соблюдать правила безопасности и окунаться только в специально оборудованных местах. Категорически запрещено употреблять алкоголь переда купанием, нельзя оставлять без присмотра детей.

Чтобы снизить непривычную для многих нагрузку на организм, перед купанием рекомендуется немного разогреться. Также не стоит окунаться натощак. Будьте осторожны и при спуске в прорубь – держитесь за перила и старайтесь держать дистанцию с другими участниками купаний, не создавайте давки.