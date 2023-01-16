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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

«Кванторианцы» из Всеволожска создали чат-бот для телеграм-канала Александра Дрозденко

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Воспитанники всеволожского «Кванториума» запрограммировали чат-бот для администрирования комментариев в официальном телеграм-канале губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Как сообщил глава региона, созданный ребятами виртуальный «администратор» заступит на дежурство в ближайшее время. Чат-бот будет в автоматическом режиме перераспределять обращения ленинградцев между ответственными ведомствами, а также очищать ветки обсуждения от рекламы и ненормативной лексики. Таким образом общий уровень дискуссии станет более культурным, а важные вопросы жителей не затеряются среди обычных реакций на новости.

Работу над проектом ведут талантливые ребята: «мозг» команды Илья Семенов, дизайнер Никита Симонов, наставник группы Юрий Иванов.

Фото из телеграм-канала Александра Дрозденко

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