«Кванторианцы» из Всеволожска создали чат-бот для телеграм-канала Александра Дрозденко

Воспитанники всеволожского «Кванториума» запрограммировали чат-бот для администрирования комментариев в официальном телеграм-канале губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Как сообщил глава региона, созданный ребятами виртуальный «администратор» заступит на дежурство в ближайшее время. Чат-бот будет в автоматическом режиме перераспределять обращения ленинградцев между ответственными ведомствами, а также очищать ветки обсуждения от рекламы и ненормативной лексики. Таким образом общий уровень дискуссии станет более культурным, а важные вопросы жителей не затеряются среди обычных реакций на новости.

Работу над проектом ведут талантливые ребята: «мозг» команды Илья Семенов, дизайнер Никита Симонов, наставник группы Юрий Иванов.

Фото из телеграм-канала Александра Дрозденко