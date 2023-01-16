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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Голубые ели Ленобласти и Санкт-Петербурга облюбовали птицы с кривыми клювами

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На хвойных деревьях в Ленинградской области и Северной столице были замечены клесты-еловики. Небольшие певчие пташки, размером чуть больше воробья, облюбовали увешанные шишками голубые ели.

За птицами наблюдал биолог и автор блога «Каждой твари по паре» Павел Глазков.

– Мне удалось повстречать этих красавцев в парке 300-летия Санкт-Петербурга, – рассказал биолог. – Урожай шишек бывает не каждый год, поэтому эти красочные птицы – нечастые гости нашего города. Клесты не перелётные птицы, но они совершают кочёвки. Они покидают области с неурожаем шишек и скапливаются в большом количестве в урожайных местах хвойных лесных массивов.

Как отметил специалист, клесты доверительно относятся к людям и позволяют любоваться собой вблизи. Помимо необычного клюва, которым птицы ловко раздвигают чешуйки шишек в поиске семян, клеста можно узнать по яркому оперению. Самцы отличаются красно-малиновым оперением, а самки – зеленовато-жёлтым.

Фото блога «Каждой твари по паре»

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