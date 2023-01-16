В Сертолово отметили 80-летие подвига Дмитрия Молодцова

13 января в Сертолово прошли памятные мероприятия, посвящённые 80-летию подвига Героя Советского Союза Дмитрия Молодцова. Участие в них приняли сотрудник МАУ «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр» Марина Егорова, учащиеся городской гимназии и школы № 1.

Первым местом сбора стала Аллея памяти, куда пришли руководитель школьного музея «Честь и гордость Отечества», педагог Марина Сечко и юные экскурсоводы. Находящиеся в это время там сертоловские ветераны поблагодарили молодое поколение за сохранение памяти о подвигах защитников Отечества.

Затем участники мероприятия проследовали к зданию администрации, на фасаде которого помещена мемориальная доска с именем Дмитрия Молодцова. Здесь состоялось возложение цветов.

У памятника-бюста Дмитрию Молодцову гимназисты встретились с учащимися школы № 1. Почётный караул несли курсанты Юнармейского отряда «Копорье» под руководством командира отряда Игоря Секретарёва.

О подвиге Героя Советского Союза Дмитрия Молодцова школьникам напомнили заместитель директора школы № 1 по воспитательной работе Галина Юсова и руководитель школьного музея «Честь и гордость Отечества» Марина Сечко. Юнармейцы и гимназисты прочли стихи, посвящённые Герою. Почтив память павших за Родину минутой молчания, присутствующие возложили к памятнику цветы.

Справка. Когда началась Великая Отечественная война, Дмитрий Молодцов добровольцем отправился на фронт. Он воевал под Ленинградом, с которым в то время и была связана его жизнь.

13 января 1943 года в бою за Синявинские высоты у посёлка Марьино стрелковой роте 270-го стрелкового полка, в которой был и Дмитрий Молодцов, поставили задачу: уничтожить батарею 305-миллиметровых пушек, которые обстреливали наши позиции.

Красноармейцы пошли вперёд, но пулемётный огонь из дота, не позволял им продолжать атаку. Дмитрий добровольно вызвался подавить вражескую огневую точку. Подобравшись к укреплению он несколькими гранатами заставил замолчать пулемёт противника. Однако когда рота вновь поднялась в атаку, вражеский пулемёт заработал опять. Гранат у Дмитрия Семёновича уже не оставалось. И тогда он закрыл своим телом амбразуру ДОТа. Ценою жизни Дмитрий Молодцов обеспечил выполнение боевой задачи. Рота сумела захватить батарею противника и продолжить наступление.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1943 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, красноармейцу Дмитрию Молодцову было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Михаил БОНДАРЧИК

Фото сайта МОУ «Гимназия Сертолово»