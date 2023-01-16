В Ленобласти стартовало онлайн-голосование по выбору территорий для благоустройства

На портале вМесте47.рф стартовало голосование за определение общественных территорий – кандидатов на участие в программе «Формирование комфортной городской среды» 2024 года.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в голосовании участвует 304 общественных пространства в 130 населенных пунктах. С 16 января по 16 февраля жители Ленинградской области могут выбрать те территории, которые, на их взгляд, больше всего нуждаются в преображении. По результатам голосования будет сформирован список кандидатов на благоустройство в следующем году.

Само участие в голосовании занимает всего пару минут, однако потребуется регистрация на портале. Помимо выбора территории, пользователи могут также пройти небольшой опросник о том, каким именно они видят будущее благоустройство. Можно как выбрать что-то из готовых вариантов, так и оставить предложение в комментарии. В случае победы территории в голосовании, результаты опроса будут учитываться при разработке дизайн-макета благоустройства.