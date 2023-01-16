Во Всеволожском районе собрано и отправлено на утилизацию 208 тонн шин

В Ленинградской области продолжена работа пунктов утилизации, открытых в ходе акции «Миссия шина». За прошедший осенне-зимний период в рамках акции во Всеволожском районе было собрано свыше 208 тонн автопокрышек.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, «Миссия шина» проводилась по инициативе «Премио Крамб» PREMIO при поддержке комитета Ленинградской области по обращению с отходами, регоператора Ленинградской области и администрации Всеволожского района.

Принять участие в акции очень просто – достаточно привезти старые покрышки к специально организованному пункту сбора (с адресами можно ознакомиться на сайте http://сдай-шины.рф/). Собранные шины отправляются на переработку: из покрышек извлекают проволочный каркас, а резину гранулируют в мелкую крошку. Каждый вид вторсырья получает новое назначение.

Отметим, что приём и дальнейшая утилизация шин проводятся бесплатно. Один человек может сдать в пункте приема только комплект из четырех шин. Также приему не подлежат шины для спец- и сельхозтехники, погрузчиков и детских колясок.

Фото из архива «В.в.»