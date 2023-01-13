Юные художники прислали почти тысячу работ на конкурс «Хвостатые герои блокадного Ленинграда»

Закончился сбор заявок на творческий конкурс «Хвостатые герои блокадного Ленинграда», объявленный Управлением ветеринарии Ленинградской области. Талантливые дети из разных уголков 47-го региона прислали почти тысячу трогательных, ярких и интересных работ.

Как сообщили специалисты управления, сейчас жюри приступило к самой сложной части конкурса – отбору самых лучших работ и определению победителей. Ну а познакомиться с детским творчеством может каждый желающий: все работы выложены в открытом доступе по ссылке.

Результаты конкурса будут размещены на официальном сайте Управления ветеринарии и в социальных сетях, а награждение победителей проведется в очной форме. Дата и место проведения церемонии награждения будут сообщены участникам дополнительно.