Реконструкция Колтушского шоссе продолжается

В рамках расширения одной из наиболее загруженных региональных дорог Ленобласти в Янино началось подключение построенной линии электроосвещения. Реконструкция Колтушского шоссе идет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Работы синхронизированы с демонтажом старых фонарей. Параллельно с этим ведется устройство ливневой канализации вдоль шоссе в самом Янино вместе с новой насосной станицей, монтируются новые сети водоснабжения и идет переключение газопровода. На следующем участке реконструкции — от поворота на деревню Суоранда в сторону перекрестка на Воейково — дорожники вычистили полосу отвода от деревьев. В процессе стройки на этом месте до деревни Старая будет четыре полосы для движения транспорта.

Окончание расширения первой половины Колтушского шоссе от КАДа через Янино до Суоранды намечено на вторую половину лета следующего года. Реконструкция второй половины от Суорнады до перекрестка на Воейково завершится в 2027 году.

Реконструкция дороги ускорит проезд через растущее Янино за счет ликвидации «бутылочного горлышка» на границе Ленобласти и Санкт-Петербурга. Это дорожный проект, наряду со строительством развязки в Кудрово с Мурманским шоссе и обходом Мурино в створе Пискаревского проспекта, является одним из приоритетных в плане развития дорожной сети агломерации области и города.

По материалам пресс-службы областного правительства