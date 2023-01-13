Редакция «Всеволожских вестей» поздравляет коллег с Днем печати

Районная газета «Всеволожские вести» 9 декабря 2022 года отметила свой 28-й день рождения. Отсчёт мы ведём с выхода самого первого, сигнального экземпляра издания. Всего за неполных три десятилетия увидели свет 2 710 номеров «Всеволожских вестей».

Впервые мы встретили эту дату без Веры Алексеевны Тумановой, которая руководила коллективом 27 лет. Год назад, 11 января, нашего главного редактора не стало. Но жизнь газеты продолжается, и мы верны традициям, которые существовали в коллективе все эти годы.

Одна из традиций – отмечать заслуги журналистов, их награды, завоёванные в различных конкурсах в течение года, в наш профессиональный праздник – День печати, 13 января. Первый номер нового, 2023 года выпал как раз на эту дату, и самое время рассказать о достижениях журналистов газеты.

К многочисленным наградам журналистов «Всеволожских вестей» в прошлом году добавились ещё несколько. Ирэн Овсепян, творчество которой хорошо знакомо читателям по многочисленным публикациям на самые разные темы, завоевала I место в XXVIII Всероссийском конкурсе журналистов «Экономическое возрождение России», а также стала номинантом Всероссийского конкурса «СМИротворец­2022 в категории «Локальные и этнические СМИ». Ирэн Сергеевна – талантливый журналист с неповторимым авторским стилем, человек, сделавший профессию увлечением.

Победу газете принёс и большой цикл публикаций Светланы Завадской о депутатах Законодательного собрания Ленинградской области. Её творчество отмечено достойной наградой организаторов ежегодного конкурса «Дела и лица». Недавно Светлана Леонидовна была назначена заместителем главного редактора газеты. Безукоризненное владение пером, бережное отношение к родному языку, отточенный стиль – отличительные особенности журналиста.

В престижном конкурсе «Лучшая публикация в печатных СМИ», организованном правительством Ленинградской области, за цикл «Малая моя Родина» победа была присуждена известному журналисту Татьяне Трубачевой, очерки которой всегда вызывают восторженные оценки читателей. Благодаря творческим работам Татьяны Анатольевны район узнал о многих замечательных людях, живущих рядом с нами.

Лирическую ноту вносит в жизнь коллектива Владимир Шемшученко – большой поэт, отмеченный многочисленными наградами самого разного уровня. В 2022 году ему была вручена одна из самых престижных премий в России «Созидающий мир» за сборник стихов под названием «Мысль превращается в слова». Читателям газеты Владимир Иванович рассказывает о событиях в культурной жизни района.

С Днём печати и годовщиной образования газеты наш коллектив поздравила председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Е.Е. Путронен: «От всей души желаю изданию дальнейших успехов и процветания, а каждому сотруднику лично – здоровья, неиссякаемого вдохновения и новых достижений на ниве журналистики. Пусть удача сопровождает все ваши творческие начинания!».

Благодарим за внимание к нашей газете и в этот день желаем творческих успехов всем коллегам районных и областных СМИ, которые посвятили жизнь замечательной профессии журналиста.

С уважением, Нина УСТИЧЕВА, главный редактор

Фото Антона ЛЯПИНА