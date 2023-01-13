Пушистое царство Андрея Сизова

2023 год по восточному календарю пройдёт под знаком Черного Водяного Кролика. Согласитесь, это даже интереснее прошедших «тигриных» 365 дней. Поэтому сегодня мы решили рассказать вам о необыкновенных и стра-а-шно красивых ушастых «символах»: немного загадочных, со своими странностями, им одним понятными распорядком дня, предпочтениями в меню и, конечно, капризами.

Случайное хобби

«Кролики – не только ценный мех, но и три-четыре килограмма диетического легкоусвояемого мяса» – эту шутку известного эстрадного дуэта не произносил разве только ленивый. А что, если породу ушастых разводить в эстетических целях? Именно так и выращивает своих питомцев владелец питомника декоративных кроликов «Маскарад» Андрей Сизов из Всеволожска, который считает свою работу хобби. На его счету не один заслуженный титул одного из лучших кролиководов карликовых пород.

Питомцы с этого крестьянско-фермерского хозяйства не раз становились лучшими на разных смотрах-выставках.

Посещение фермерского хозяйства – дело всегда хлопотное. Но мы люди настырные и отступать не привыкли.

Наш герой оказался человеком скромным. «Да я ничего такого особенного и не делаю!» – то и дело замечал он во время беседы. Однако нам показалось, что пример этого энергичного и неунывающего человека многим может помочь найти себя в новой жизни. Кем только не работал Андрей Эммануилович! После ухода на пенсию с атомного ледокола пару лет трудился в полиции. Когда грянул кризис в начале 90-х, ушёл в бизнес. Времена тогда были смутные, и о бандитском Петербурге наш собеседник знает не понаслышке. Разное бывало. Порядок наступил в 2000-х. Тогда Андрей Сизов решил найти себя в натуральном хозяйстве. Его дом – настоящее кроличье царство. Живут наши ушастики, как и положено подобным персонам, за городом. Домик, садик, огород. Что ещё нужно в жизни?

Вообще, увлечение кроликами в семье началось, можно сказать, случайно: неожиданный подарок перевернул всю жизнь.

– Кто-то выкинул на улицу своего питомца, его подобрала наша знакомая и попросила меня смастерить клетку, – вспоминает Андрей Сизов. – Сделал дом для ушастика из подручных материалов. Пригодилась даже решетка от старого холодильника. А потом сам завёл трех кроликов. Как содержать беспокойное пушистое хозяйство, как за ним ухаживать, чем кормить – ничего этого начинающий фермер, конечно же, не знал. Всё изучал постепенно. Зато сейчас даже прививки ушастым сам делает. Говорит, тут надо держать ухо востро, не дай Бог, один заболеет, считай, всё пропало – инфекция моментально подкосит и остальных.

Постепенно хобби переросло в небольшую частную ферму. Сейчас у заводчика 70 питомцев немецкой карликовой породы баран. Они устойчивы к болезням, красивые и пушистые.

– На самом деле ничего сложного в этом нет, главное – желание и любовь к животным, – добавляет кроликовод. – Животинка, она ведь всё чувствует. Вот привыкли, что ровно в девять часов утра я их кормлю, и теперь требуют, чтобы приходил вовремя, иначе сердятся, шумят, гремят мисками. Этим малышам всего 2 недели, и они уже тянутся в объятия человека. Каким будет кролик – боевым или добрым – зависит не от породы, а от среды обитания и отношения окружающих. Кролики любят ласку, когда им за ушами чешут. Даже глаза прикрывают. Получают удовольствие.

Ушастик косому не друг, а брат

Для Андрея Сизова уход за пушистиками – занятие, которое делает жизнь интересной и наполненной.

– Сейчас уже и не представляю, как бы жил без этого шумного хозяйства, – говорит фермер. – Год Кролика создал некий ажиотаж вокруг наших питомцев. Ещё вчера мне звонили с телеканала «Санкт-Петербург», но я сказал, что уже договорился об интервью с вами. Так что вы первопроходцы на нашей ферме. И не надо путать кроликов с зайцами! Это абсолютно разные животные. Скрестить собаку с кошкой легче, чем совершенно разных ушастых животных. Да, кролики и зайцы относятся к одному семейству. Но на этом все совпадения заканчиваются. Например, среди крольчих есть прекрасные мамы. Они вьют гнезда и готовы вырастить чужое потомство. А зайчихи – настоящие «кукушки», которые могут оставить малышей под ближайшей елью и ускакать восвояси: прыг-скок, прыг-скок…

Как рассказывает владелец хозяйства, ухаживать за кроликами не сложно. Трудно только поддерживать чистоту в питомнике. Особо тщательно нужно выбирать рацион.

– Вот меню – дело другое, тут никаких компромиссов, – продолжает Андрей Эммануилович. – То, что кролики – любители капусты, – миф. Но и сказать, что пушистики не любят белокочанную, нельзя. Просто такой корм вызывает проблемы с пищеварением, что очень опасно для питомцев. Пушистики травоядные животные, и их система пищеварения не настроена на питание пшеницей, кукурузой, другими злаками. Они вводятся в рацион в очень ограниченном количестве. А вот «сочку» давать стоит. Зимой это укроп, петрушка, морковь, яблоки. Летом полно одуванчиков и сныти. Только всё в меру.

…Обычно средняя продолжительность жизни кроликов до восьми лет, но есть, говорят, долгожители, которые живут до 12 лет. «Вислоушки» очень сильно привыкают к человеку. Правда, они однолюбы и, как правило, выбирают одного человека в семье. Декоративные бараны – милейшие создания, но очень хитрые. Они могут вредничать.

– Хочу обратиться к людям: не покупайте кроликов на подарки детям, – говорит собеседник. – Это не игрушка. У детей через месяц появятся другие желания и интересы, и, если родители не имеют времени, и главное, желания ухаживать за новыми питомцами, не стоит брать на себя такую ответственность. Кролик не контактное животное, как собака или кошка. Он не будет играть с фантиком или бантиком, гоняться за ним. Не даст себя погладить и спать с ним в обнимку. Ушастые питомцы – это большая ответственность. «Мы в ответе за тех, кого приручили» – эти слова классика известны, пожалуй, каждому. И каждый с ними соглашается, пока не дойдет до дела.

Как рассказал Андрей Эммануилович, к сожалению, порой люди поступают вовсе не по-человечески по отношению к братьям нашим меньшим.

– Был случай, пришла девушка в питомник, – продолжает кроликовод. – Её спросили, сумеет ли она справиться с ушастым питомцем, предупредив о непростом характере крольчихи. «Конечно, да!», – последовал ответ. Однако через некоторое время животное заметили на окне магазина на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге. Вот зачем было брать? Я вернул крольчиху домой, но пришлось долгое время восстанавливать доверие и заново налаживать отношения. Крольчихи такие, оказывается, обидчивые!

На пропитание всех питомцев в месяц уходит несколько мешков специального комбикорма. Также в рационе ушастых сено и веники из разнотравья. Летом для них заготавливают «букеты» из малины, смородины, мяты и полыни (полезна для профилактики болезней).

«Очень хочу увеличить поголовье, только тогда хозяйство станет приносить стабильный доход. Правда, не в деньгах счастье и даже не в их количестве. А вообще, я счастливый человек. Мне повезло, сейчас я занимаюсь делом, которое приносит мне удовольствие», – сказал напоследок кроликовод, закрывая за нами калитку.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА