Сертоловчане отправили специальную технику в помощь военнослужащим

В конце минувшего года командование 1-й Севастопольской Краснознамённой орденов Александра Невского и Красной Звезды бригады управления имени 50-летия ВЛКСМ обратилось к руководству города Сертолово с просьбой помочь с техникой – пуско-зарядными устройствами для аккумуляторов и отправки их в зону проведения СВО. Необходимые средства были собраны в короткий срок, причём участие в сборе приняли и многие жители муниципального образования.

Приобретённая на собранные средства техника 10 января была передана связистам, в 1-ю бригаду управления. К военнослужащим, которым в ближайшее время предстоит отправиться в зону проведения Специальной военной операции, обратился глава муниципального образования Сертолово Сергей Коломыцев. Он сказал, что их любят и ждут и выразил желание и уверенность, что они вернутся домой невредимыми и главное – победителями. Также Сергей Васильевич напомнил, что жители города принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации. В церемонии передачи техники приняла участие депутат совета депутатов, директор Муниципального автономного учреждения «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр» Марина Матусевич.

От командования бригады совету депутатов и администрации города были переданы благодарственные письма.

Ян КАТИН

Фото Петра КУРГАНСКОГО