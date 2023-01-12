В Ленобласти стартовала онлайн-эстафета памяти «Прорыв 80»

В социальных сетях ленинградцев стали появляться видеоролики и публикации с хештегом #прорыв80. В рамках онлайн-эстафеты памяти жители региона записывают видео с воспоминаниями близких о героических днях прорыва блокады, читают фрагменты из писем и дневников, хранящихся в архивах, музеях и библиотеках.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, одними из первых к эстафете присоединились губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава региона прочитал фрагмент из воспоминаний участника битвы за Шлиссельбург Николая Хасьяновича Васипова.

Вскоре к инициативе подключились и другие ленинградцы – кто-то брал цитаты из готового банка данных, кто-то цитировал любимые книги и фильмы. Подключиться к эстафете может любой желающий. Видеоролики, опубликованные до 18 января, могут стать частью общего альманаха, который будет подготовлен к 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

Информационным партнером проекта выступает Президентская библиотека.