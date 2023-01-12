Во Всеволожске выберут королеву серебряного возраста

Всеволожский центр культуры и досуга открыл прием заявок на участие в конкурсе «Королева серебряного возраста». В этом году организаторы ждут обаятельных и привлекательных конкурсанток в возрасте от 50 и старше.

Как сообщили сотрудники Всеволожского ЦКД, конкурс пройдет в три этапа. До 13 февраля будут приниматься заявки потенциальных участниц, затем состоится отбор конкурсанток и их подготовка к финалу. Финальным аккордом станет конкурсное выступление на сцене Дома культуры, которое состоится 11 марта.

Подробнее с условиями участия и положением конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Всеволожского ЦКД. Участие бесплатное, по итогам конкурса участникам будут вручены дипломы и призы. Победительнице присваивается звание «Королева Серебряного возраста – 2023», а каждой участнице – победа в одной из десяти номинаций.