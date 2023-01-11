О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

На сцене Дворца искусств прошел рождественский концерт

0 Комментариев

На площадке Дворца искусств Ленинградской области при поддержке правительства Ленинградской области и лично губернатора региона Александра Дрозденко 9 января состоялся большой Рождественский концерт «Слава в вышних Богу».

По установившейся традиции участников и зрителей архипастырским словом поздравил с Рождеством Христовым епископ Всеволожский и Приозерский Игнатий. С приветственным словом также выступил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

В исполнении Государственного оркестра русских народных инструментов «Метелица» (художественный руководитель и дирижер – заслуженный артист РФ Игорь Тонин) и сводного хора Ленинградской области был исполнен Тропарь Рождества Христова (музыка Владимира Беляева), после чего под сводами зала прозвучали торжественные слова митрополита Тихона Псковского:

«Наверное, никогда, дорогие друзья, мы не встречали Рождество Христово в столь трагические для всех времена. Но именно сейчас вспоминаются евангельские слова, которые относятся непосредственно к празднику Рождества; которые я хотел бы, чтобы были пожеланием и одновременно поздравлением для всех вас: «Слава в вышних Богу и на земли мир в человецех благоволение».

Отметим, что 9 ноября 2022 года Президент РФ Владимир Путин издал Указ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», и состоявшийся праздник – это первый совместный проект Выборгской епархии и администрации Всеволожского района в реализации этого Указа.

Потрудившимся на этом поприще преосвященнейший Игнатий вручил архиерейские грамоты, которыми были отмечены: заместитель главы администрации по социальному развитию Светлана Хотько, председатель комитета по образованию Ирина Федоренко, начальник отдела культуры Дарья Воробьева, директор Всеволожской школы искусств им. М.И. Глинки Людмила Беганская и директор Культурно-досугового центра «Южный» Владимир Богдашов.

Почётными грамотами были награждены руководители общеобразовательных учреждений района, благодарностями администрации были отмечены хоры, фольклорные и молодёжные творческие коллективы.

В праздничной программе использованы музыкальные произведения, наполненные ожиданием и необыкновенной чистой радостью.

В исполнении «Мителицы» и объединенного хора детских музыкальных коллективов Выборгской епархии и хоров Ленинградской области прозвучали рождественские колядки и современные песни праздничной тематики. В сводном хоре приняли участие более 200 детей. Своё исполнительское мастерство показали концертный хор «Балтика», хор школы искусств «Бригантина», Воскресная группа при Свято-Троицком храме, детский хор «Созвучие», детско-юношеский хор «София» и младший хор «София», хор школы искусств им. М.И. Глинки, хор «Синяя птица», инструментальный хор, хор школы «Скворцы», хор «Поющий мир», ансамбль «Канарейка».

Состоялось выступление Симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический» (дирижер – Дмитрий Ноздрачев) совместно с диаконом Тихоном Васильевым, клириком Выборгской епархии.
Не обошлось на празднике без явления на сцене «Снежной королевы» в исполнении театральной студии «Верю!» православной гимназии «Логос».

В завершение к участникам и гостям фестиваля обратился благочинный Всеволожского округа, настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге жизни» протоиерей Роман Гуцу, чьими стараниями праздник состоялся.

Подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

 

 

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Игорь Тонин: «Нужно уметь объединить сердца»
  2. Михаил Голиков: «Музыка помогает найти точку справедливости, золотое сечение»
  3. Есть такая школа: ей 150 лет!
  4. От Дома пионеров – до Дворца творчества

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code