На сцене Дворца искусств прошел рождественский концерт

На площадке Дворца искусств Ленинградской области при поддержке правительства Ленинградской области и лично губернатора региона Александра Дрозденко 9 января состоялся большой Рождественский концерт «Слава в вышних Богу».

По установившейся традиции участников и зрителей архипастырским словом поздравил с Рождеством Христовым епископ Всеволожский и Приозерский Игнатий. С приветственным словом также выступил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

В исполнении Государственного оркестра русских народных инструментов «Метелица» (художественный руководитель и дирижер – заслуженный артист РФ Игорь Тонин) и сводного хора Ленинградской области был исполнен Тропарь Рождества Христова (музыка Владимира Беляева), после чего под сводами зала прозвучали торжественные слова митрополита Тихона Псковского:

«Наверное, никогда, дорогие друзья, мы не встречали Рождество Христово в столь трагические для всех времена. Но именно сейчас вспоминаются евангельские слова, которые относятся непосредственно к празднику Рождества; которые я хотел бы, чтобы были пожеланием и одновременно поздравлением для всех вас: «Слава в вышних Богу и на земли мир в человецех благоволение».

Отметим, что 9 ноября 2022 года Президент РФ Владимир Путин издал Указ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», и состоявшийся праздник – это первый совместный проект Выборгской епархии и администрации Всеволожского района в реализации этого Указа.

Потрудившимся на этом поприще преосвященнейший Игнатий вручил архиерейские грамоты, которыми были отмечены: заместитель главы администрации по социальному развитию Светлана Хотько, председатель комитета по образованию Ирина Федоренко, начальник отдела культуры Дарья Воробьева, директор Всеволожской школы искусств им. М.И. Глинки Людмила Беганская и директор Культурно-досугового центра «Южный» Владимир Богдашов.

Почётными грамотами были награждены руководители общеобразовательных учреждений района, благодарностями администрации были отмечены хоры, фольклорные и молодёжные творческие коллективы.

В праздничной программе использованы музыкальные произведения, наполненные ожиданием и необыкновенной чистой радостью.

В исполнении «Мителицы» и объединенного хора детских музыкальных коллективов Выборгской епархии и хоров Ленинградской области прозвучали рождественские колядки и современные песни праздничной тематики. В сводном хоре приняли участие более 200 детей. Своё исполнительское мастерство показали концертный хор «Балтика», хор школы искусств «Бригантина», Воскресная группа при Свято-Троицком храме, детский хор «Созвучие», детско-юношеский хор «София» и младший хор «София», хор школы искусств им. М.И. Глинки, хор «Синяя птица», инструментальный хор, хор школы «Скворцы», хор «Поющий мир», ансамбль «Канарейка».

Состоялось выступление Симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический» (дирижер – Дмитрий Ноздрачев) совместно с диаконом Тихоном Васильевым, клириком Выборгской епархии.

Не обошлось на празднике без явления на сцене «Снежной королевы» в исполнении театральной студии «Верю!» православной гимназии «Логос».

В завершение к участникам и гостям фестиваля обратился благочинный Всеволожского округа, настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге жизни» протоиерей Роман Гуцу, чьими стараниями праздник состоялся.

Подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА