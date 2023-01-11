Декада спорта и здоровья прошла в Заневском поселении

Декада спорта и здоровья совпала с новогодними каникулами и проходила на муниципальном стадионе в поселке Янино-1, парке «Оккервиль» и на спортплощадках Центра образования «Кудрово».

За праздничные дни здесь побывали около двух тысяч человек. Сотрудники Заневской спортшколы организовали для посетителей всех возрастов увлекательные эстафеты, конкурсы и подвижные игры на свежем воздухе. Не обошлось и без традиционных для зимы лыж и коньков. К декаде здоровья при поддержке администрации поселения подготовили ледовые площадки в Кудрово на улице Березовой и в Янино-1 на улице Новой. В определенные часы для всех желающих был открыт свободный доступ к каткам. В поселении также укатана лыжная трасса для классического и конькового хода.

Для представителей старшего поколения был организован «Марафон здоровья» по северной ходьбе. Под руководством опытных инструкторов североходцы прошли 10 тысяч шагов. Самым же захватывающим зрелищем стал футбольный турнир на снегу.

Александр СОРОКИН

Фото из архива издания «Заневский вестник»