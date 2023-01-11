Во Всеволожском районе за прошлый год увеличилось количество бракосочетаний

Всеволожские Управление ЗАГС, где все самые важные события нашей жизни аккуратно фиксируются и превращаются из личных судеб в официальную статистику, подвело предварительные итоги года и поделилось ими с нашим изданием.

Так, в минувшем 2022 году во Всеволожском районе зарегистрировано 3445 рождений, что, безусловно, радует. Однако это на 119 малышей меньше, чем в 2021 году, и это немного огорчает.

Число зарегистрированных смертей составляет 4855 – и в этой печальной статистике просматривается некоторый оптимизм, потому что по сравнению с 2021-м во Всеволожском районе умерло почти на 700 человек меньше.

Марш Мендельсона в стенах Всеволожского ЗАГСа в минувшем году прозвучал 971 раз, и это на 81 заключенный брак больше, чем, переходя на канцелярский язык, за аналогичный отчётный период 2021 года. И вот еще один вдохновляющий момент – в прошлом году во Всеволожском районе официально распались 965 семей, но по сравнению с 2021-м – это на 242 меньше. И еще будем надеяться, что большинство бывших супругов стоят на пороге новых отношений.

Своё имя – а с ним, возможно, и судьбу, – переменили 192 человека, и это на 167 меньше, чем в прошлом году. Может, настали времена, когда людям некогда заниматься всякой чепухой? Меньше в минувшем году было обращений за установлением отцовства и усыновлением, но это мы оставим без комментариев.

Самыми популярными именами у новорожденных девочек стали Анастасия, Ева, София или Софья, Майя, Мирослава, Варвара, Ксения, Анна, Арина и, внезапно – Есения. У мальчиков который год подряд уверенно лидирует Артем, за ним следуют Александр, Тимур, Матвей, Иван, и, представьте, Лев!

Разумеется, родители продолжают называть детей редкими и необычными именами, хотя делают это теперь не так часто, как раньше. С принятием Федерального закона, запрещающего использование в имени ребенка цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации, либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы, – фантазии «креативных» мам и пап поставлены в определенные рамки.

У нас в районе в этом плане как-то даже скучно – в числе редко встречающихся имен сотрудники Всеволожского Управления ЗАГС назвали вполне обычные. Для девочек это Елена, Нина, Ирина, Эмма и Венера, для мальчиков — Клим, Руслан, Юрий, Назар и Олег.

Светлана ЗАВАДСКАЯ