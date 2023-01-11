Во Всеволожске пройдут соревнования «Лыжня зовет»

Первый этап ежегодных муниципальных лыжных соревнований стартует 22 января. К участию приглашают лыжников от шести лет и старше.

Соревнования проводятся на городской лыжной трассе в Румболовском парке у Церкви Спаса Нерукотворного образа. Все участники стартуют в соответствии со стартовым протоколом с 13.00. Стартовый протокол публикуется накануне дня соревнований.

Спортсмены преодолеют трассу в 1, 2 или 3,5 км согласно своей возрастной группе. Для участия в первом этапе необходимо подать заявку до 19 января в системе ОРГЕО. Подробнее с условиями проведения и регистрации можно ознакомиться на официальном сайте МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта».