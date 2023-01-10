Продолжается строительство амбулатории в поселке Дубровка

В будущей амбулатории на 110 посещений в смену уже частично сформированы внутренние сети, оштукатурены стены, начинается отделка.

Как сообщает областной комитет по строительству, несмотря на установившиеся морозы, помещение прекрасно отапливается водяными калориферами, и работа не останавливается.

Специалисты управления строительства уже успели в этом году совершить первый осмотр и оценить ход работы. На данный момент внутри здания идет опрессовка радиаторов системы отопления и прокладка трассы стояков отопления.

Напомним, что в амбулатории разместят педиатрическое и взрослое отделения с кабинетами врача общей практики, кардиолога, хирурга, офтальмолога, стоматолога, процедурного и прививочного кабинетов, отделения физиотерапии с кабинетами массажа, электрофореза, УВЧ, отделение лучевой диагностики.

Фото комитета по строительству ЛО