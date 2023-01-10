Новогодние турниры шахматного клуба «Олимп» прошли в Сертолово

В городе Сертолово с 80-х годов прошлого века любителей замечательной игры под названием шахматы объединяет клуб «Олимп». За это время трижды менялся его руководящий и тренерский состав. Однако дух и преданность этой древней интеллектуальной игре остаётся в клубе на высоте. «Олимп» проводит турниры и соревнования во всех возрастных категориях, прививая любовь к шахматам всё большему количеству сертоловчан разных поколений.

Вот и в прошедшие новогодние праздники юные сертоловские шахматисты не сидели на месте и развивали свои навыки, участвуя в турнирах различного уровня.

2 – 3 января, в шахматном клубе «Олимп» для юных любителей шахмат прошло праздничное мероприятие, посвящённое Новому году. В нём приняли участие ребята из старших групп. Всего участвовало 5 команд, в каждой по 3 спортсмена. Они должны были решить 16 логических заданий разного вида и степени сложности.

Лучше всех справилась команда с говорящим названием «Профессионалы». Все участники получили новогодние подарки и ушли домой с хорошим настроением.

А 5 января в посёлке Песочный состоялся новогодний турнир для шахматистов разных возрастных групп, в котором сертоловские спортсмены тоже отлично себя показали, заняв несколько призовых мест.

Ян КАТИН

Фото сайта «Шахматы в Сертолово»