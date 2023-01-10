Контактный зоопарк «Рутения» планирует провести год под девизом «Свободу ушастикам!»

«Свободу ушастикам!» – именно под этим девизом предлагают провести весь нынешний год владельцы детской конной академии «Рутения». В контактном зоопарке этой домашней фермы обитают настоящие кролики. Здесь считают, что ушастые символы нынешнего года, как никто другой, могут восстановить экологический баланс не только Всеволожского района, но и всей Ленинградской области.

Сейчас в «Рутении» всего девять кроликов. Однако уже к лету хозяева обещают увеличить поголовье до сотни особей. Не зря о плодовитости этих животных ходят легенды.

– В нашем питомнике кролики обитают для того, чтобы дарить радость посетителям, – рассказали нашему корреспонденту сотрудники фермы. – Да, кролики когда-то чуть не погубили Австралию, но в России с её богатой фауной, нашествия ушастых не будет. Нам, скорее, ближе опыт Великобритании, где по городским парках спокойно гуляют кролики. Думаю, сейчас нам не хватает общения с природой. Поэтому необходимо вернуть гармонию.

Характер у кроликов может быть очень разный. А что общее – хороший аппетит и темперамент.

– Наши питомцы очень любят клевер, – рассказывает главная по кроликам в хозяйстве Юлия Голубева. – Это территориальные и семейные животные, самцы которых отличаются задиристостью. Кролики не сторонники перемен и трудно привыкают к новому месту. А ещё кролики очень любят сладкое, особенно шоколадки. Но в больших количествах это лакомство им противопоказано. Важно предупредить потенциальных владельцев об особенностях поведения кролика и правилах ухода за ним. Главное помните: сейчас это ваш питомец, и отвечаете за него вы. Выставлять его в подъезд или на улицу недопустимо, это живое существо. Да и закон о жестоком обращении с животными никто не отменял.

Ирэн ОВСЕПЯН

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