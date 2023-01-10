Водитель БМВ нарушил скоростной режим на 115 километров по дороге во Всеволожск

Сотрудники дорожного комитета Ленинградской области рассказали о нарушителях скоростного режима, успевших отличится с начала 2023 года. Печальный рейтинг возглавил водитель иномарки, который ехал по трассе Санкт-Петербург – Морье в сторону Всеволожска со скоростью 185 километров в час при разрешенных 70 км.

Лихача зафиксировала камера в час ночи 1 января. В этот же день, но уже поутру, отличился водитель белого БМВ на Мурманке – он разогнался до 178 км при ограничении в 90 км. «Гоняли» в первый день нового года и на других трассах.

– Китайский джип на Московском шоссе «притопил» на 172. Эстонская «Хонда» на Таллинском шоссе у Гурлево показала 126 вместо 60, а БМВ с непонятными номерами в Тайцах на нашем Павловском шоссе гнал «всего» 111 вместо 40, – рассказали в дорожном комитете.

Всем нарушителям будут выписаны штрафы. Однако дорожники напоминают, что прежде всего – безопасность себя и окружающих. Соблюдение ограничения скоростного режима, особенно в населённых пунктах и на опасных участках дороги, – одно из важнейших условий безопасного дорожного движения. Любителям высоких скоростей и адреналина дорожники рекомендовали отправиться на картинг.

Фото Комитета по дорожному хозяйству ЛО