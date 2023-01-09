Мастер-класс по северной ходьбе во Всеволожске собрал полсотни спортсменов

В праздничный выходной, 6 января, в пространстве парка «Песчанка» прошел мастер-класс по северной ходьбе. В нем приняли участие около 50 человек. Мероприятие организовал Всеволожский Центр физической культуры и спорта при поддержке отдела физической культуры и спорта администрации района.

Люди с нордиками потихоньку собирались и «кучковались» в южной части Песчанки. На главной сцене главного парка города Всеволожска появилась тренер ВЦФКС по северной ходьбе и ответственная за мероприятие Ольга Савойская. Ее белоснежные спортивные брюки, шапочка с зимним орнаментом и неоново-морковного цвета куртка, сами по себе, создавали у присутствующих позитивный настрой. А когда Ольга Викторовна, со своей «фирменной» искрометной улыбкой, поприветствовала собравшихся, стало ясно – мастер-класс пройдет «на ура».

Как и любая тренировка, спортивная часть мероприятия началась с разминки, которая длилась около получаса.

– Разминка является важнейшей частью и подготовительным этапом перед любой физической активностью. Для скандинавской или северной ходьбы – это не исключение, а правило, которым некоторые любители пренебрегают. Разминка позволяет организму подготовиться к более интенсивной и продолжительной нагрузке, – рассказала Ольга Савойская.

После получасовой разминки, где нордики были главным инструментом, всеволожские североходцы вышли «на тропу». Под руководством тренера им предстояло пройти рельефную дистанцию длиной около двух километров. В этом мини-марафоне не было призеров и проигравших. Каждый получил свою порцию здоровья и позитива. Розовощекими и бодрыми любители северной ходьбы пересекали финишную черту. 83-летняя жительница Бернгардовки, блокадница Наталья Крымова занимается в группе Ольги Савойской пятый год.

– В молодости я всегда была спортивной и на своем опыте знаю о пользе физкультуры. А заниматься с Ольгой Викторовной сплошное удовольствие. Она очень чуткая и грамотная в плане тренировок, кроме того с ней всегда весело и интересно. Великолепное чувство юмора и жизнерадостный нрав нашего тренера усиливают оздоравливающий эффект физической активности. За время занятий с ней я нормализовала свой вес и практически избавилась от гипертонии, сейчас у меня нормальное давление. Да и общее самочувствие стало гораздо лучше, хотя годы-то идут, – поделилась Наталья Николаевна.

Не остались разочарованными и те, кто посетил мастер-класс Ольги Савойской впервые. Новички признавались, что боялись с непривычки не выдержать нагрузку. Но благодаря грамотному тренеру знакомство с новым видом спорта прошло увлекательно и непринуждённо.

Александр СОРОКИН

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