Марафон «Дорога жизни» пройдет 29 января во Всеволожском районе
В конце января состоится 54-й марафон в честь 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда и 79-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Патриотический марафон «Дорога жизни» стартует 29 января у мемориала «Разорванное кольцо» и завершится у памятника «Цветок жизни».
В забеге традиционно примут участие спортсмены и любители всех возрастов из разных регионов России.
Для атлетов проложены трассы по наземной части легендарной Дороги жизни в 1, 5 и 42,2 километра. Все участники будут награждены сувенирными медалями, чей дизайн меняется ежегодно.
Регистрация на марафон доступна по ссылке https://heroleague.ru/doroga