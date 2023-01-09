Кадеты «Балтийских крыльев» побывали в парке ВС России

3 января половина сертоловского авиационного кадетского класса «Балтийские крылья» прибыла в Москву для посещения Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот». Юные сертоловчане ознакомились с «Партизанской деревней» и площадкой № 1 Музейного комплекса парка «Патриот», включающую в себя три группы экспозиций: историческую, познавательную и современную.

Общее количество экспонатов в музее составляет около 400 единиц, некоторые из них уникальны и представлены в единственном экземпляре только здесь. В крытых павильонах вниманию экскурсантов предлагались образцы исторических и современных видов вооружения и военной техники отечественного и иностранного производства, космические аппараты, образцы противоракетного и противовоздушного вооружения. На открытых площадках представлено оружие Армии России.

Ребята ознакомились с космическими спутниками, посидели в кабинах спускаемого аппарата и самолета, затем станцевали вальс перед самолётом, сфотографировались с парашютистом. На улице продолжили осматривать самолёты и вертолёты.

Справка. Авиационный кадетский класс «Балтийские крылья» действует на базе сертоловской СОШ № 3. Кроме основной программы среднего образования, там проходят занятия по начальной военной подготовке. Она включает изучение истории кадетских корпусов и истории Вооружённых сил, тактику, огневую и строевую подготовку, общевойсковую дисциплину, строевые смотры и практические стрельбы. В авиационном кадетском классе «Балтийские крылья» будет реализовываться система начальной авиационной подготовки, что должно положительно сказаться на результатах поступления в высшие учебные заведения.

Михаил БОНДАРЧИК

Фото сайта МОБУ «СЕРТОЛОВСКАЯ СОШ № 3»