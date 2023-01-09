Во Всеволожском районе заметили любителей боярышника

Птицы с яркой черной маской и большим хохолком облюбовали деревья рябины и боярышника в разных уголках Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Заметили любителей ярких ягод и жители Всеволожского района.

Как рассказал биолог Павел Глазков в своём блоге «Каждой твари по паре», птицы с приметными желтыми полосками на крыльях – это свиристели. Обилие боярышника привлекло этих нарядных птиц в города Ленобласти и даже в шумную Северную столицу.

– Аппетит у свиристелей отменный. Эти истребители боярышника едят много и быстро. Ягоды они заглатывают целиком. А во время оттепели могут нахвататься даже подбродивших ягод и опьянеть! В этом случае у них нарушается координация движений, и они перестают ориентироваться в пространстве, – поделился наблюдениями Павел Глазков.

По словам биолога, свиристели останутся в наших широтах, пока будет пропитание. Как только они съедят весь боярышник, птицы отправятся на юг в поисках корма. Таким образом за зиму путешественники могут добраться до Кавказа и Крыма! А вернутся в местные широты уже по весне, когда будут возвращаться к своим основным местам гнездования – в лесотундру.

Фото блога «Каждой твари по паре»