Во Всеволожске показали рождественский спектакль «Планета поющих елок»

Рождественским днем, 7 января, во Всеволожский ЦКД пришёл злой и ужасный Бармалей. Правда, на самом деле оказалось, что сказочный персонаж не такой и страшный. А на сцене он оказался благодаря спектаклю «Планета поющих елок», который показали малышам на Рождество. Такой подарок для ребят подготовил отдел культуры администрации Всеволожского района.

…В сказочном лесу случилась беда: пропала ёлочка. Снегурита, Ужастик и храбрый пират решили найти лесную красавицу. Расследование привело их на планету острых колючек. Здесь много сладостей и карамелька растут на кустах. Оказалось, что Королева колючек украла ёлочку и посадила её за решётку. Но елкопреступление было раскрыто! Запутанный клубок был развязан, и добро, как всегда, восторжествовало.

– Прекрасное музыкальное представление показали сегодня ребятам, – делились после выступления родители. – Мой сын Артём просто в восторге от спектакля. Он такой неусидчивый, но посмотрел все как на одном дыхании.

Целый час, затаив дыхание, ребята наблюдали за происходящим на сцене. Артистам получилось удержать интригу как в настоящем детективе, не разрушив при этом волшебной сказочной атмосферы.

Ирэн ОВСЕПЯН

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