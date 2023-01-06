Божья любовь всё превозможет!

В год 10-летия образования Выборгской епархии и 630-летия Коневского монастыря, а также в день памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского и священномученика Игнатия Богоносца (его именем назван Духовно-просветительский центр в Колтушах) епископ Выборгский и Приозерский Игнатий совершил первую архиерейскую Литургию в строящемся Свято-Ильинском храме прихода святого праведного Иоанна Кронштадтского.

В преддверии праздника Рождества Христова святая церковь обращает наш духовный взор на великого угодника Божьего – праведного Иоанна Кронштадтского. Для Ленинградской области – это особо почитаемый святой. Люди часто рассуждают: в чем заключается подвиг праведного Иоанна, чему мы должны у него учиться? В каждом человеке он видел образ Живого Бога. Всего себя он посвятил служению людям, которые нуждаются во врачевании Словом Божиим.

Владыка Игнатий поздравил всех молящихся с престольным праздником, обратившись к богомольцам с архипастырским словом. После завершения Богослужения он ответил на вопросы корреспондента «Всеволожских вестей».

– Владыка, вы, как правящий архиерей, часто посещаете Всеволожский район, духовно окормляя прихожан Всеволожского благочиния. К примеру, вы совсем недавно посетили храм святого Николая Чудотворца в посёлке Щеглово, побывали в храме святого Спиридона Тримифунтского в деревне Борисова Грива, где совершили чин освящения креста и купола, и вот вы здесь, в Колтушах… Это стало доброй традицией?

– Я бы не назвал это традицией. Любой Престольный праздник – это Малая Пасха, и архиерей просто обязан на ней присутствовать, быть вместе со своей паствой, со своим народом! И такой Престольный праздник состоялся именно здесь и сейчас – в Колтушах!

Это место само по себе замечательное. В прежние времена храм стоял там, где сейчас располагается универмаг. А церковным старостой в этом храме был наш великий русский физиолог, лауреат Нобелевской премии 1904 года, действительный статский советник Иван Петрович Павлов. Примечательно, что храм был разрушен лишь только после его кончины, поскольку богоборческая власть при его жизни не дерзнула совершить подобное преступление. Интересно, что до его кончины в единственном храме, т.е. именно здесь, в Колтушах, звучали колокола… Вот что значил авторитет этого великого человека и его истинная вера в Бога!

– Владыка, часто приходится слышать, что на Богослужениях в нашем районе вас именуют – епископ Всеволожский и Приозерский…

– Канонически, конечно же, я – епископ Выборгский и Приозерский, но Всеволожское благочиние входит в состав Выборгской епархии, и потому на территории Всеволожского района я именуюсь – епископ Всеволожский и Выборгский.

– Как продвигаются дела с возведением во Всеволожске собора в честь Смоленской иконы Божией Матери?

– С Божьей помощью по весне мы строительство начнём.

– Каким был прошедший год для Выборгской епархии?

– В конце года на итоговом собрании было подтверждено, что за десять лет число духовенства в епархии с 90 человек увеличилось до 152-х. У нас было 108 храмовых строений (в них входят также и часовни), а сейчас их уже – 175, а число приходов возросло с 60 до 92-х.

И это наши достижения, о которых важно и нужно говорить. Я не погрешу против истины, если заявлю, что Выборгская епархия состоялась.

– За последнее время вы освятили во Всеволожском районе не один храм. Вы удовлетворены?

– Конечно же – нет! У нас на очереди – собор во Всеволожске, строительство больших храмов в Янино, Новосаратовке, в Мурино, нужно завершить восстановление храма в Морье… Так что я никогда не скажу, что уже достаточно – храмов много не бывает!

– Как складываются у вас отношения с районными и городскими властями?

– Слава Богу, живём и трудимся вместе.

– Владыка, Русская православная Церковь в тяжёлые времена всегда была вместе с народом…

– Она и сейчас – вместе с народом! И Выборгская епархия, как её неотъемлемая часть, себя от народа не отделяла и не отделяет. В наших храмах звучат не только молитвы в помощь нашему воинству, что очень важно, но и происходит сбор материальных средств, на которые приобретается всё необходимое и направляется нашим воинам.

– Ну и, конечно же, мы не можем не поговорить с вами о Рождестве Христовом…

– Рождество Христово – отправная точка, изменившая всё мироздание. Мы ведь не случайно говорим: до Рождества Христова, после Рождества Христова. Именно с момента пришествия в мир Спасителя – мир стал иным. Он не стал идеальным, зло всё равно в нём присутствует, потому что оно есть дьявольское проявление, желающее гибели человечества. Но Сам Бог пришёл в мир для того, чтобы люди стали Его сынами, чтобы мы стали ближе друг к другу. И та жертва, которую Он принёс за весь род человеческий – она неоценима! Мы должны понимать, что любовь Божия – она не имеет границ. И к этой любви призывается и нынешний человек. Любовь Божия – это не красивые слова, а реальность человеческого бытия. И если мы потеряем любовь, если она уйдёт из нашей жизни, то быстро наступит конец мира сего.

А войны и нестроения не вечны, жизнь придёт в соответствие… Но, главное – нужен мир в душе человеческой с Богом, и тогда наступит мир между людьми.

Я желаю всем мира, добра и любви! Нужно научиться любить ближнего своего. А Божья любовь – она всё превозможет! Так было, так есть и так будет!

Подготовил Владимир Шемшученко