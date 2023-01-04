Новогодние каникулы во Всеволожске отмечают со спортивным азартом

Наступил Новый, 2023 год и принёс во Всеволожск хорошее настроение. Жители города от мала до велика после праздничных застолий поспешили на Румболовскую гору, в полюбившийся парк «Песчанка», и на «Юбилейную» площадь, где проходят интересные мероприятия.

Как сообщил нашему корреспонденту начальник отдела Всеволожского центра физической культуры и спорта Александр Востротин, сотрудники Центра совместно с профильным отделом администрации 4 января запланировали и провели массовые спортивные мероприятия в знаковых местах Всеволожска.

Так на «Юбилейной» площади был расчищен от снега бесплатный каток и состоялась эстафета для юных конькобежцев. Специально для новичков профессиональные тренеры установили фигурки для обучения катания на коньках.

А в парке «Песчанка» в этот день детей привлекли к занимательной игре «кольцеброс», в которой ребята состязались в ловкости и меткости.

Но наиболее весело и шумно было на организованной хоккейной площадке, где после обязательного инструктажа по правилам игры и безопасности в нешуточной спортивной схватке сошлись любители хоккея в валенках. Ну и, конечно же, в этой баталии, как и положено, победила дружба. Главное – было шумно и весело!

Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина