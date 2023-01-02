Во Всеволожске прошла праздничная программа для взрослых и детей «Выходи гулять»

Занимательное новогоднее мероприятие прошло во Всеволожске в микрорайоне Котово Поле.

Ребята и их родители вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и символом этого года Кроликом водили хоровод, пели песенки и участвовали в весёлых квестах. Организатором программы выступила администрация Всеволожского района в тандеме с руководителем Женсовета Всеволожского района Марианской Шевченко и заместителем главы города Всеволожска Лидией Чипизубовой.

Несмотря на холод детишки выполняли разные интересные задания и дружно звали главного волшебника зимы – Дедушку Мороза.

– Новый год для меня – время чудес, – отметила Марианна Шевченко – Это один из самых лучших праздников. В нём нет строгих правил, здесь у каждой семьи могут быть свои традиции. Например, мы вместе с близкими всегда собираемся за столом, и каждый приносит свое особенное блюдо. Нашу семейную традицию поддерживаю все поколения, даже совсем маленькие дети. Моей шестилетней внучке Арианне особенно интересно, каким получится наш праздничный стол.

– Новогоднее шоу на свежем воздухе – отличная идея! – делились впечатлениями родители. Участники в таких мероприятиях ценят прежде всего интерактивность и активные игры. После домашнего застолья и множества съеденных сладостей двигаться хочется не только детям, но и взрослым. Поэтому многие не стеснялись подпевать и пританцовывать вместе с детьми.

В конце мероприятия все участники праздника получили новогодние сладкие подарки.

Ирэн Овсепян

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