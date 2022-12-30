«Щегловская усадьба» готовится к новоселью

Проблемный жилой комплекс в Щеглово полностью введен в эксплуатацию. Фонд защиты прав обманутых дольщиков организовывает выдачу ключей для почти 500 человек.

«Обещали — достроили. И достроили раньше срока по заключенному контракту. Согласно контракту у подрядчика было еще три месяца на строительно-монтажные работы, но Правительство Ленинградской области приняло все меры, чтобы ускорить ход стройки. Сегодня дом полностью подключен ко всем сетям, проведена отделка. Фонд защиты прав дольщиков организует выдачу ключей, чтобы в новом году дольщики смогли заселиться в свои долгожданные квартиры», — отметил зампред Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

6 апреля 2020 года арбитражный суд Санкт-Петербурга передал права обанкротившегося застройщика «Навис» на достройку шести корпусов «Щегловской усадьбы» Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства. Работы по достройке «Щегловской усадьбы» начались в июне 2021 года. Первые 2 корпуса были введены в декабре 2021 года. Ключи получили 140 дольщиков.

Пресс-служба областного правительства