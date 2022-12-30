Глазами художника-фронтовика

Каждый раз, когда намечается военный юбилей, всеволожский Музей «Битва за Ленинград» имени З.Г. Колобанова демонстрирует новую интересную программу. Жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области эти программы запоминаются надолго.

Так, в 2014 году, к 80-летию боя З.Г. Колобанова, на базе музея создан анимационный фильм-реконструкция: «Колобанов. Бой под Войсковицами». До сих пор он остаётся единственным художественным произведением, посвящённым легендарному танкисту.

22 июня 2016 года сотрудники музея впервые провели выставку техники военного времени на Дворцовой площади. Она вызвала большой интерес у туристов со всей страны, И с 8 по 15 августа 2017 года она вновь работала на Дворцовой площади по просьбам жителей города. В тот же год сотрудники музея добились, чтобы 9 августа было признано праздничной датой. Теперь мы отмечаем 9 августа как День окончания битвы за Ленинград – самой продолжительной за всю Великую Отечественную войну.

В 2018 году на базе Музея «Битва за Ленинград» имени З.Г. Колобанова была организована Первая военно-историческая дивизия имени пионеров-героев. Сейчас в неё входят более 120 подростков из разных городов России. В августе 2018 года они участвовали в сборах на Невском «пятачке», где также была выставлена военная техника. 23 февраля 2019 года 60 юношей и девушек из этой дивизии провели сборы на Синявинских высотах, где их обучали, как жить в палатках на снегу. В августе 2019 года они целую неделю проживали в Бресте и прошли по окрестностям Брестской крепости пешком около 45 километров. А 22 июня 2022 года ребята из дивизии имени пионеров-героев на Синявинских высотах проходили практику по вождению танка Т-34.

Нельзя не отметить особо, что 9 мая в 2020-м и в 2022 годах Музей «Битва за Ленинград» выставлял свою технику во Всеволожске, на территории парка «Песчанка». Все военные объекты, которые были представлены публике, найдены на местах боёв. При этом музее собрался уникальный коллектив реставраторов. Поисковики доставляют сюда покореженные в боях танки, а реставраторы доводят их до такого состояния, когда они вновь могут двигаться на своем ходу…

Меньше месяца остаётся до важного юбилея – 80-летия со дня прорыва блокады Ленинграда. И в музее уже начала работать экспозиция, посвященная этой дате. 27 декабря здесь открылась выставка графических работ фронтовика А. Харшака.

Александр Исаакович Харшак (1908 – 1989) родился в Новгород-Северском Черниговской губернии. В 1922 году переехал в Петроград. В 1937 году поступил в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры, но не успел окончить его, как началась война. Вместо диплома А. Харшак взял в руки винтовку и ушёл добровольцем-ополченцем. Воевал на Пулковских высотах, затем освобождал Псковскую область и был участником разгрома Курляндской группировки под Кёнигсбергом. Всё это время сотрудничал с армейскими газетами – рисовал иллюстрации к военным статьям. В связи с этим несколько раз бывал в блокадном Ленинграде. Однажды он посетил ленинградскую детскую больницу. Там ему бросился в глаза 4-летний мальчик с перебинтованной головой и перевязанной рукой. У этого мальчика были необыкновенно грустные глаза. Художник быстрой рукой набросал рисунок. Впервые он показал его в 1943 году на выставке работ авторов-фронтовиков. Тогда он называл его «Раненый ребёнок».

Но уже после войны, в 1955 году, делегация французов, увидев его, была настолько взволнованна, что дала рисунку свое название – «За что?» Это название и закрепилось за главным произведением А. Харшака. Позже удалось узнать, что 4-летнего мальчика звали Гена Микулинас, в больницу он попал после очередного артобстрела Ленинграда, во время которого погибла его мама. Подлинный рисунок можно увидеть в экспозиционном зале Музея «Битва за Ленинград» рядом с другими картинами А. Харшака. А всего здесь сейчас выставлено 18 его графических работ. Огромную роль в создании экспозиции графики А. Харшака сыграл Московский Фонд культурных инициатив.

Рисунок «За что?» был признан одной из вершин российской графики XX века, а А.И. Харшак после войны получил диплом об окончании института, и в 1975 году удостоен звания «Заслуженный художник РСФСР».

В архивах музея находятся более 100 подобных картин различных авторов. Поэтому экспозиция будет со временем дополняться и изменяться. Экскурсии начнутся уже на новогодних каникулах. Заодно посетители смогут посмотреть образцы военной техники, когда-то принимавшие участие в боях. Они находятся в идеальном состоянии, как будто только что сошли с заводских площадок.

Планируется, что выставка картин А. Харшака будет работать до 15 мая. Уже в январе рядом с ней откроется ещё одна – новая выставка, посвященная теме войны.

И, забегая вперёд, заметим, что сотрудники всеволожского Музея «Битва за Ленинград» имени З.Г. Колобанова приготовили интересный сюрприз, который вы сможете увидеть 18 января 2023 года в Кировске, на площадке возле Музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда». Следите за нашими объявлениями.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО