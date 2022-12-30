В Кудрово завершили строительство поликлиники

30 декабря на Ленинградской улице молодого города введена в эксплуатацию поликлиника на 600 посещений в смену.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, строительные работы завершены, теперь начнется лицензирование учреждения и набор персонала. После открытия она будет обслуживать территорию всего Заневского городского поселения.

Внутри здания разместятся дневной стационар, отделения стоматологии, физиотерапии и лучевой диагностики, женская консультация, центр амбулаторной хирургии, круглосуточный травмпункт, а также подстанция скорой медицинской помощи на четыре автомобиля.

Фото из архива «В.в.»