Большая дата – свадьбы годовщина

История поселения Агалатово знаменательна многими уникальными событиями, однако сегодняшний рассказ о совершенно особенном. Две агалатовские семьи 30 декабря 2022 года отмечают золотую свадьбу! Семьи Шатовых и Соколовых связывает единый день свадьбы и общее место деятельности – коллеги прошли длительный путь вместе в ОАО «Ленинградец». И у каждой пары своя история любви.

Союз нерушимый

Валерий Борисович и Тамара Николаевна Шатовы – уроженцы Нижегородской области. Валерий окончил Горьковский сельскохозяйственный институт, получил специальность – ученый зоотехник, с 1971 по 1972 год служил в Советской Армии в зенитно-ракетных войсках. После демобилизации встретил свою будущую жену Тамару. 30 декабря 1972 года сыграли веселую многолюдную свадьбу. День бракосочетания накануне Нового года был назначен потому, что Валерию уже 2 января необходимо было явиться в военкомат на мобилизацию по тушению пожаров на неопределенный срок. В 1973 году в семье родился сын Сергей.

За высокий профессионализм и достигнутые успехи в деле развития российского села Валерий Борисович Шатов был удостоен звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». С 1994 по 1998 год был членом Коллегии Минсельхоза РФ, в 1999 году окончил Всероссийский институт животноводства Академии сельскохозяйственных наук РФ, защитил кандидатскую диссертацию. В 2007 году Валерий Борисович был назначен генеральным директором ОАО «Ленинградец» в Агалатово, где трудился до 2016 года. Внимательное и чуткое отношение к людям снискали ему заслуженное уважение. И не случайно его поддержали избиратели, отдав свои голоса во время выборов депутатов муниципального уровня.

Тамара Александровна работала в ОАО «Ленинградец» бухгалтером. Солидный супружеский стаж – повод для гордости. Золотые юбиляры отмечают, что универсального рецепта счастья нет, ведь он у всех индивидуальный, но основой их семьи считают взаимоуважение и поддержку. Пятьдесят лет семейной жизни – стаж, достаточный для того, чтобы ячейка общества стала нерушима и прочна.

Рецепт счастья

Детство и школьные годы Александра Петровича Соколова прошли в деревне Агалатово. Он хорошо учился в Строиловской начальной школе, потом в Вартемягской, был активным членом комитета комсомола школы, участником самодеятельности, играл на ударных инструментах в ансамбле в клубе, пел. В 1973 году Александр освоил профессию водителя, трудился во Всесоюзном научно-исследовательском институте комплексной энергетической технологии. В 1982 году Александр Петрович с отличием окончил Ленинградский автотранспортный техникум. В 1986 году, когда случилась Чернобыльская катастрофа, добровольцем уехал в командировку в составе группы института шофером, возил атомщиков, дозиметристов, дезактиваторщиков, принимавших самое активное участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Александр Петрович 18 лет проработал водителем отдела специальных перевозок Центрального межрегионального хранилища Центробанка России, после сокращения штата он снова в строю. Сегодня он работает в туристической фирме, где за профессионализм и инициативность признан лучшим водителем 2019 года.

Его жена Татьяна Витальевна Соколова отработала в ОАО «Ленинградец» в общей сложности более 25 лет, совмещая работу секретаря и инспектора отдела кадров. Большой вклад Татьяна Витальевна внесла в создание «Книги памяти» к 70-летию и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В 2014 году Татьяна Витальевна получила звание «Почетный житель МО «Агалатовское сельское поселение», а с 2021 года по инициативе местных жителей избрана депутатом. Сегодня Александр Петрович и Татьяна Витальевна активно оказывают гуманитарную помощь и поддержку военнослужащим, принимающим участие в Специальной военной операции.

Считается, что, когда на земле соединяются судьбы, на небе загорается новая звезда. Яркая звезда семьи Соколовых на протяжении многих лет дарит свет не только друг другу, но и всем, кто встречается на их жизненном пути.

Светлана КУЦОКОНЬ

На снимке: семья Соколовых (слева) и семья Шатовых