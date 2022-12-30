Александр Дрозденко поздравил «ангела добра» из Токсово с Новым годом

Стрельникова (Астахова) Анна надолго запомнит дату 28 декабря 2022 года: в этот день губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе со своими коллегами – председателем комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатериной Путронен и главой администрации Всеволожского района Андреем Низовским – приехали в Токсово, чтобы поздравить активную жительницу района и двоих её сыновей с наступающим Новым годом.

В 2017 году Анна стала донором костного мозга и активно развивает это направление в районе. С 2018 года стала куратором донорских акций, консультирует матерей онкобольных детей и привлекла в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова десятки добровольцев.

С 2019 года Анна принимала участие в форумных кампаниях по экологии, красоте, медицине, в том числе в мероприятии «Национальная Краса Всеволожского района», где победила в номинации «Мисс Улыбка».

Совместно с молодёжными клубами Всеволожского района Анна проводит флешмобы, лекции по вступлению в регистр доноров костного мозга. 18 августа 2022 года учредила Благотворительный фонд «Счастливые Ангелы Добра» для оказания помощи в консультировании онкопациентов, привлечению доноров с вступлением в регистр и получения поддержки семьями, которые впервые столкнулись с онкозаболеванием.

По материалам пресс-службы администрации Токсовоского поселения