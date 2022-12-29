Многодетная семья из Бугровского поселения получила микроавтобус в подарок

28 декабря губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко лично вручил многодетной семье Антоновых автобус с комплектом летней и зимней резины.

– В этом году, несмотря на перепады цен на автомобили, у нас не было сомнений – программу, по которой многодетные семьи получают автобусы, надо продолжать. Для каждой такой семьи – это хорошее подспорье. Некоторые используют транспорт не только для семейных поездок, но и в подсобном фермерском хозяйстве», – отметил глава региона.

Подспорьем семье станет и этот новогодний подарок, ведь у Антоновых в хозяйстве есть козы и куры.

Губернатор привез подарки и для маленьких членов семьи.

Илья и Кристина Антоновы воспитывают семерых детей – шестерых сыновей и дочку. Старшему сыну Михаилу уже 16 лет, а младшему Герману всего 4 месяца. Михаил достиг успехов в спорте – в дисциплине «прыжки на лыжах с трамплина».

Глава семьи трудится в Едином информационно-расчетном центре «Петроэлектросбыт», многодетная мама находится в отпуске по уходу за ребенком.

Ленинградская область дарит автобус семьям, где воспитываются шестеро и более несовершеннолетних детей. Семья должна проживать не менее пяти лет на территории региона, а среднедушевой денежный доход не должен превышать 100 % величины среднего дохода в Ленинградской области. В 2022 году микроавтобусы получили 9 семей.

По материалам пресс-службы правительства и губернатора ЛО