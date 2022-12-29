Ленобласть расселяет аварийное жилье в Лесколово

Новый многоквартирный дом на Лесной улице в Лесколово введен в эксплуатацию. Ключи от квартир получат 114 семей из аварийного фонда.

«Это последний, десятый дом, возведенный по программе расселения аварийного жилья в 2022 году и 16-й дом с начала прошлого года. От всего сердца поздравляю жителей Лесколово с новосельем и предстоящими праздниками. Но каковы итоги года в целом? Построено свыше 41 тысячи квадратных метров жилья для более чем 2500 человек в удаленных районах области, для еще 400 ленинградцев найдено жилье на вторичном рынке. Работа проходила в крайне непростых экономических условиях, связанных с ростом цен, отказом от работы иностранных поставщиков, но наша команда справилась. В итоге новые, современные многоквартирные дома построены меньше чем за год. За проведенную работу благодарю комитет по строительству и Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования», — отметил зампред Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

В новом доме традиционно установлены игровые и спортивные площадки, оборудованы парковочные места, во всех квартирах проведена отделка «под ключ», установлена сантехника и бытовые приборы, а на первых этажах предусмотрено жилье для маломобильных групп населения со специальным подъемником.

В 2022 году многоквартирные дома возведены в Янеге, Лодейном Поле, Тихвине, Сясьстрое, Лесколово, в Подпорожье, Ивангороде и Луге. Сегодня область уже начала реализацию нового этапа, в рамках которого планируется расселение 59 тысяч м2 аварийного фонда, где проживают 3 980 человек. 7 новых многоквартирных домов до конца следующего года появятся в Волховском, Выборгском, Лужском, Подпорожском, Кировском районах.

Всего по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» планируется расселить 1059 аварийных домов, общей площадью 236 тысяч квадратных метров, где проживает около 15 тысяч человек.

По материалам комитета по строительству ЛО