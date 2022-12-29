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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Долгожительницу из Морозовского поселения поздравили с 90-летием

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16 декабря отпраздновала свой 90-летний юбилей жительница Морозовского городского поселения  Кораблина Анастасия Никифоровна.

Жизнь юбиляра не была лёгкой. Война застала её в Брестской области. Вместе с другими детьми она оказывала посильную помощь: приходилось и траншеи копать, и помогать продуктами и одеждой партизанам.

В послевоенные годы Анастасия Никифоровна участвовала в восстановлении  Волгограда, разрушенного фашистами. Затем Анастасия Никифоровна уехала в город Ленинград, где до 73 лет трудилась в лечебном учреждении.

Поздравляем Анастасию Никифоровну с юбилеем!

По материалам пресс-службы администрации Морозовского поселения

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