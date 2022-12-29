Девиз спасателей: «Богу – хвала, ближнему – защита»

Во вторник, 27 декабря, страна отметила День спасателя. Ещё одно название этого праздника – День МЧС, и появился он в теперь уже далёком 95 году. Дату назначили в честь принятия постановления о создании Российского корпуса спасателей.

Поздравления со своим профессиональным праздником принимали все спасатели России – и в их числе доблестные пожарные. Наша районная служба огнеборцев по праву считается самой развитой в Ленинградской области, а их девиз «Богу – хвала, ближнему – защита» как нельзя лучше отражает суть этой опаснейшей профессии. На вооружении у всеволожских пожарных самая современная спецтехника – основные пожарные автомобили-автоцисцерны, автолестницы, в том числе и высотные, длиной в 50 метров, автоколенчатые подъемники, пожарно-компрессорные станции и многое другое.

В кино и литературе профессия пожарного овеяна героико-романтическим флером. Однако пожарные-спасатели практически ежедневно сталкиваются с человеческими трагедиями, болью и горем. Рискуя жизнью, они спасают людей, попавших в беду чаще всего из-за нарушения элементарных правил техники безопасности, асоциального поведения или собственной беспечности.

Это профессия тяжела и физически, и психологически – в ней остаются только профессионалы, которые морально готовы к тому, чтобы порой в тяжелейших условиях выполнить свой долг, оказать всю возможную и невозможную помощь, спасти человеческую жизнь. И работу свою они называют службой.

Один день из жизни пожарного караула

Это случилось ранним утром 5 августа нынешнего, 2022 года. В Центральный пункт пожарной связи поступила информация, что в поселке Бугры, в высотном доме на улице Полевой сработала пожарная сигнализация.

В 7 часов 46 минут из 147-й пожарной части выехал караул во главе с инженером Государственной противопожарной службы Павлом Соловьевым. Прибыв на место вызова, пожарные увидели дым, валящий из окон квартиры на 10-м этаже. Соседи, испуганно столпившиеся возле парадной, сообщили, что хозяева, скорее всего, дома. Мгновенно оценив обстановку, Соловьев понял, что люди могут находиться не только в горящем помещении, но и в соседних квартирах, и на лестничной клетке. Дым и высокая температура почти отрезали пути возможной эвакуации.

Из служебной характеристики на Соловьева Павла Викторовича: …имеет опыт работы пожарным и спасателем более десяти лет, за время своей службы выезжал на ликвидацию ЧС и аварий более трехсот раз. Прошёл обучение по программе «Командиры отделений», повышение квалификации «Пожарный пятого разряда», имеет квалификацию «Спасатель 3-го класса», прошел обучение по программе «Газоспасатель», а также «Проведение аварийно-спасательных работ на объектах газораспределения», «Слесарь аварийно-восстановительных работ 4-го разряда», прошёл курсы по оказанию первой помощи и сердечно-легочной реанимации, имеет допуски к работе в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения и к выполнению функций руководителя тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ…

Решение было принято молниеносно – полное боевое развертывание и направление звена газодымозащитной службы на горящий этаж. Кроме того, были вызваны дополнительные силы, а также бригада скорой и реанимационной помощи. Организовав тыл и отдав все необходимые приказы и распоряжения, Павел Соловьев, включившись в дыхательный аппарат – пожарные говорят именно так, – направился на помощь своему подразделению. Как раз это время от руководителя звена газодымозащитной службы Павла Здора по радиотелефону поступило сообщение, что в очаге пожара найден человек. Войдя в горящую квартиру, в дыму и огне пожарные обнаружили мужчину с сильными ожогами. Без сознания – но живого!

Из служебной характеристики на Здора Павла Владимировича: …имеет опыт работы пожарным около двадцати лет, за время своей службы выезжал на ликвидацию ЧС и аварий более трехсот раз. Прошёл обучение по программе «Повышение квалификации “Пожарный пятого разряда”», имеет квалификацию «Спасатель РФ», имеет допуски к работе в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, к работе в должности подменного радиотелефониста…

Соловьев отдает приказ – немедленно эвакуировать пострадавшего в безопасную зону. Для спасения его жизни требовалась неотложная помощь реаниматологов, но из-за утренних пробок «скорая» задерживалась. Тем временем обстановка осложнялась – нужно было выводить людей с задымленного этажа и одновременно бороться с огнем. Начальник караула решает разделить пожарных на несколько групп для проведения всех необходимых работ.

Сам он вместе с пожарными Павлом Ивановым и Павлом Здором остался с пострадавшим. Далее, говоря сухим канцелярским языком отчетной документации, спасатели «проводили срочные реанимационные действия и поддерживали жизненно необходимые функции до приезда бригады скорой помощи». Одним словом, откачивали несчастного.

Из служебной характеристики на Иванова Павла Владимировича: …имеет опыт работы пожарным более двадцати лет, за время своей службы выезжал на ликвидацию ЧС и аварий более трехсот раз. Прошел обучение по программе «Повышение квалификации “Пожарный пятого разряда”», имеет квалификацию «Спасатель РФ», прошел курсы по оказанию первой помощи и сердечно-легочной реанимации, имеет допуски к работе в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения… Награжден медалью МЧС России «Медаль Маршала Василия Чуйкова», медалью Министерства обороны «За отвагу», участник боевых действий на Северном Кавказе…

Когда «скорая», пробившись сквозь глухие пробки и плотную стену автомобилей, припаркованных возле подъезда, прибыла на место вызова, пострадавший был уже в сознании. Умелые и высокопрофессиональные действия участников тушения пожара спасли жизнь человеку, оказавшемуся в шаге от неминуемой гибели. Если бы вынесенный из огня мужчина знал имена своих спасителей, то, наверное, загадал бы самое заветное желание – ведь он находился сразу между тремя Павлами! Пожарные передали пострадавшего медикам, и его дальнейшая судьба зависела уже от них.

Тогда же, 5 августа, во время этого боевого выезда, отлично проявил себя и водитель пожарного автомобиля Максим Курочка. В сложной обстановке городской застройки, где, как известно, и велосипед бывает негде припарковать, он не растерялся, грамотно расставил технику. Более того, по распоряжению руководителя тушения пожара активно включился в прокладку резервной магистральной линии и подачи воды в горящее помещение. В отчетной документации отмечаются его умелые, четкие и слаженные действия по оказанию помощи прибывающим подразделениям, безукоризненное выполнение приказов и здравая инициатива.

Из служебной характеристики на Курочку Максима Александровича: …имеет опыт работы пожарным более пятнадцати лет, за время своей службы выезжал на ликвидацию ЧС и аварий более трехсот раз. Прошёл обучение по программе «Повышение квалификации водителя пожарного автомобиля», имеет квалификацию «Спасатель РФ», прошёл курсы по оказанию первой помощи и сердечно-легочной реанимации, имеет допуски к работе на пожарной автоцистерне и автолестнице, имеет допуск к вождению автомобиля, оборудованного спецсигналами…

За образцовое выполнение служебного долга, мужество и самоотверженность при тушении пожара в многоквартирном доме герои этой истории награждены Грамотами Совета депутатов Всеволожского района и денежными премиями.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО