Глава города Всеволожска и глава администрации Всеволожского района подвели итоги года

Завершается непростой для Всеволожского района в целом и Всеволожска в частности 2022 год. Самое время подвести его итоги. Сегодня на вопросы «В.в.» отвечают глава города Станислав Богдевич и глава администрации района Андрей Низовский.

– Станислав Владимирович, вы, как никто иной, можете объективно рассказать о жизни города в уходящем году, поскольку вся ваша трудовая деятельность в различных её ипостасях связана со Всеволожском…

– Мне уже не раз приходилось выступать на страницах вашей газеты. Многое из жизни города его жители узнавали из публикаций ваших корреспондентов. И тем не менее, завершая год, можно уверенно сказать, что глобальные дорожные вопросы сняты с повестки дня города, остаются лишь текущие работы в разных его частях и касаются они в основном грунтовых дорог.

Не опасаясь повторений, всё-таки отмечу, что в этом году мы начали работы на Московском проспекте, полностью выполнены работы на улице Александровской (от Октябрьского проспекта до железной дороги), преобразились улица Лубянская (на участке от Алексеевского проспекта до улицы Комсомола) и улица Евграфова (от улицы Антоновской до улицы Новоладожской).

Назову также ещё один важный объект – дорогу от Первомайского проспекта до улицы Лиственной (она же Лесная, соединяющая микрорайон Южный и Бернгардовку).

Закончена дорога от Южного шоссе до садоводческого массива «Блудное». Её заасфальтировали на средства, выделенные администрацией Всеволожского района.

В зоне индивидуальной жилой застройки города также нами сделано немало: выделены средства на подсыпку, планировку и грейдирование грунтовых дорог.

На улицах Героев, Комсомола, Пермской и Некрасова будет проведён капитальный ремонт дорог за счёт выделенных ресурсов области, района и города в следующем году.

– А как обстоят дела с благоустройством?

– По программе «Комфортная городская среда» выполнена первая часть обустройства улицы Связи и улицы Дружбы в микрорайоне Бернгардовка. Работы будут завершены в следующем году. Средства на это выделены. Сделана неплохая спортивная площадка на берегу реки Лубьи (возле средней школы № 5). На улице Вокка, вблизи детского сада № 6, устроена красивая пешеходная зона. Ранее здесь была «народная тропа», и родители в межсезонье водили своих детей в садик через лужи и грязь. Теперь по дорожкам можно ходить, не боясь промочить ноги. Также вместо тропинки появилась пешеходная зона за средней школой № 2.

К нашей общей радости, на этой улице завершён монтаж освещения у Лицея № 1, на улице Заводской и улице Ленинградской, в следующем году мы займёмся этим на улицах Героев, Лиственной и проспекте Тургенева.

На улице Межевой продолжается ремонт магистральной теплотрассы, обеспечивающей теплом почти половину микрорайона Котово Поле.

Напомним, что первый этап работ запланирован от улицы Александровской до Лицея № 1, второй – до Всеволожского центра культуры и досуга. Уже проведена комплексная реконструкция: монтаж трубопроводов, тепловых камер, дренажного коллектора, сопутствующего дренажа.

Подобные работы на городских тепловых сетях не проводились уже очень давно и, в связи с общим их износом, были просто необходимы. По плану ремонт должны были завершить в этом году, но в ходе работ были выявлены очень проблемные зоны в инженерных коммуникациях. Поэтому о точных сроках проекта будет известно позже. Но остаётся ряд вопросов, которые требуют решения. Например, назрела и даже перезрела необходимость расширения проезжей части на улице Межевой со стороны входа в среднюю школу № 2, поскольку каждое утро родители спешат подвезти детей к началу уроков, и создаётся проблема как для пешеходов, так и для автомобилистов. Дорога попросту не справляется с пропускной способностью. Решение вопроса будет проработано. Давайте на этом остановимся – всего и не перечислишь!

– Известно, что вы взяли за правило, если можно так выразиться, увидеть всё своими глазами… Это единственный способ осуществления обратной связи с гражданами?

– Да, это так. И это помогает мне лучше узнавать нужды и чаяния людей. Также я не чураюсь общаться с людьми в социальных сетях. В «постах» граждан, конечно, бывало и бывает достаточно недобрых и несправедливых высказываний. Кто теперь из этих людей вспомнит, сколько «негатива» было вылито ими в адрес городских и районных властей по поводу строительства Общественного пространства «Парк Песчанка», превратившегося сейчас в излюбленное место отдыха жителей города? Но в обращениях людей бывает немало справедливой критики и дельных предложений. И это очень помогает в работе. Пока есть силы, буду стараться помогать людям.

В завершение предоставим слово главе администрации района Андрею Низовскому:

– Любой город, тем более районный центр, Всеволожск, – это большое и сложное хозяйство, которым необходимо грамотно управлять. Комфорт жителей, порядок – это всегда работа команды. Итоги уходящего года можно измерить километрами отремонтированных дорог и новых пешеходных маршрутов. Это новые объекты благоустройства и ремонт инженерных сетей. Благоустроена территория у станции Мельничный Ручей, завершен первый этап зоны отдыха во дворе многоэтажек на улице Связи. Уверен, что не осталась без внимания жителей реконструкция Новоладожской улицы. Теперь на маршруте от Дороги жизни, через Христиновский, Октябрьский проспекты и дальше через Мельничный Ручей – новый ровный асфальт. Главное, что стоит отметить, – слаженную работу администрации и депутатского корпуса. Именно депутаты города определяют его развитие, сердцем болеют за свои территории и стоят на страже интересов своих избирателей. Я высоко ценю способность главы города Станислава Владимировича Богдевича мыслить масштабно, но при этом не упускать ни единой мелочи повседневной жизни. Уже который год Всеволожск располагает внушительным бюджетом, который позволяет нам ставить амбициозные цели и, что важно, их достигать. При поддержке правительства Ленинградской области и благодаря личному вниманию губернатора региона Александра Юрьевича Дрозденко город прирастает действительно значимыми социальными объектами. В ближайшем будущем Всеволожск получит современный бассейн в составе нового физкультурно-оздоровительного комплекса и ледовую арену рядом с популярным парком «Песчанка». Что добавить? Будем в новом, 2023 году работать в привычном темпе. Да, это ремонт дорог, ремонт инженерных систем, благоустройство. Это забота о нашем общем доме, любимом городе Всеволожске.

Подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО