В завершение года в Санкт-Петербурге в очередной, уже шестнадцатый раз состоялся Международный фестиваль христианского кино «Невский Благовест». На участие в фестивале поступило более четырехсот заявок из самых разных уголков России, ближнего и даже дальнего зарубежья.

70 лучших работ было отобрано жюри для показа в Свято-Духовском Центре Александро-Невской лавры, который традиционно становится местом встречи самодеятельных и профессиональных режиссеров, сценаристов и операторов, снимающих так называемое «неформатное» документальное кино. Кино, которое крайне редко можно увидеть на наших телевизионных экранах, тем более на больших экранах кинотеатров, и подобный фестиваль практически единственная возможность для кинодокументалистов «заглянуть за горизонт», оставив позади надоевшие темы.

О кино «не в формате» и героях наших дней мы беседовали с участниками фестиваля и «в кулуарах», и об этом же многие говорили со сцены.

Открывая «Невский Благовест», президент фестиваля народный артист России Николай Буров назвал в числе главных достоинств мероприятия не мнимую, а подлинную его демократичность:

– Мы, к счастью, я имею в виду прежде всего организаторов фестиваля, не подхватили бациллу, которую я называю «ярмаркой тщеславия». И хотя 16 лет – это вроде бы еще юношеский, подростковый возраст, для фестиваля это приличный срок, а мы обходимся без красных дорожек, без ориентации на медийные лица и тех, кто на данный момент «в тренде». Начинающий автор, новичок (из Ханты-Мансийска, какого-то неизвестного для меня поселка Лабыт-Нанги), снявший свое первое кино, написавший первый в жизни сценарий или обласканный и увешанный наградами московский гость – это не суть. Есть только один критерий, одна мера – талант, новое слово, тема, которая не оставляет безучастными зрителей в зале.

И конечно, герои наших дней. Человек, чья жизнь, образ жизни или поступок, подвиг, способность к самопожертвованию – расширяют наши понятия о смысле и месте человека в мире. Каждый фестиваль – это определенные открытия. В один из фестивалей меня поразил фильм о нашем современнике, служащем маленького закрытого аэродрома, который он каждый день приводил в порядок, в первую очередь взлетную полосу. Казалось бы, никому не нужную. Но однажды на эту полосу приземлился самолет, терпевший аварию. Остались живы 70 с лишним человек. Герой наших дней – самый обыкновенный человек, не оратор, философствующий о смысле жизни. Просто он так понимал свой долг, своё место на земле.

Один из фестивалей был посвящен памяти медицинских работников, погибших во время исполнения врачебного долга в период пандемии коронавируса. Врачи, медицинские сестры, работающие в медицинских учреждениях региона, один за другим поднимались на сцену, чтобы получить из рук организаторов диплом и символ фестиваля – тарелку с изображением святителя Луки. Святитель Лука Крымский – не библейский персонаж, а наш современник, ставший примером служения человеку. Он был одновременно и врачом, и духовным пастырем. Был репрессирован и награжден Сталинской премией, которую он раздал нуждающимся людям. По книгам, написанным великим ученым, до сих пор учатся будущие медики. А подвиг духовного пастыря служит примером для будущих священников. Документальный фильм о Святителе Луке, в миру носящем фамилию Войно-Ясенецкий, был признан открытием фестиваля в позапрошлом году.

В этом году открытием Международного фестиваля стала документальная лента, созданная коллективом под руководством признанного мастера кинодокументалистики – Сергея Дебижева. Кинолентой «Святой Архипелаг» и открылся фестиваль «Невский Благовест». Появление на Соловецких островах монастыря, жизнь монахов в полной изоляции на пустынных островах; его прошлое и настоящее – автор всматривается в жизнь Архипелага, и нас призывает взглянуть новым взглядом, чтобы осмыслить, в какой точке истории мы находимся, как эта история развивалась и что нас ждёт в будущем.

– Открытие фестиваля – это только один из проектов «Невского Благовеста», – рассказала Раиса Евдокимова, бессменный руководитель проекта и организатор фестиваля. – Для начинающих есть проект «Дебют». И конечно, «Свеча памяти». Этот проект ведёт настоятель храма иконы Божией Матери «Всех Скорбящих» на Шпалерной, протоиерей Вячеслав Харинов. Уже четверть века отец Вячеслав сотрудничает с поисковиками нашего региона, проводит огромную работу как член Общественной палаты Ленинградской области, возвращая из небытия имена солдат, погибших на нашей земле.

В этом году в рамках фестиваля мы провели несколько потрясающих встреч. Гостем одного из творческих вечеров был Почётный меценат Санкт-Петербурга, президент Благотворительного фонда Грачья Погосян. На встрече Грачья Мисакович представил зрителям два документальных фильма и презентовал уникальную книгу о войне, которая увидела свет благодаря его фонду.

Документальный фильм Павла Гладунова «Памяти героических защитников острова Сухо» рассказывает трагическую историю обороны небольшого островка на Ладожском озере, имевшего огромное стратегическое значение для обороны Ленинграда. Памятник, установленный в честь героев, появился на острове благодаря опять же усилиям Фонда Грачьи Погосяна.

В годы Великой Отечественной войны на этом искусственно созданном Петром Великим острове находилась база Ладожской флотилии. С островка можно было держать под контролем большую часть Ладожского озера, Дороги жизни и подходы к Новой Ладоге. Объединенные силы фашистов в 1942-м не раз пытались перерезать Дорогу жизни, но небольшой гарнизон острова героически стоял на защите Сухо, приняв неравный бой с врагом. Их было всего 98 человек!

– И мы сейчас отдаем долги нашим героям былых времен, – сказал Погосян, получая Диплом лауреата Фестиваля «Невский Благовест». – Я вижу в этом личный долг и своё предназначение. Как говорится, «пока не похоронен последний солдат…». И будем помнить о тех, кто отдал жизни за нас.

Человеческая благодарность тем, кто все эти годы помогал и поддерживал фестиваль, – стала лейтмотивом традиционного «Вечера памяти», проходившего по традиции в последний день фестиваля. И это три имени наших замечательных современников, каждый из которых вложил часть своей души в то, чтобы фестиваль был, фестиваль жил и развивался. «Реставратор всея Руси» Савелий Ямщиков, писатель, публицист Валентин Курбатов и Валентин Эльбек, благодаря которому в Санкт-Петербурге появился музей фотографа Карла Буллы, а в Псковской области – Музей друзей Саввы Ямщикова – все они с первого и до последнего дня своей жизни были большими друзьями Фестиваля «Невский Благовест». В прошлом году на фестивале впервые показали документальный фильм Михаила Калинина о реставраторе Савве Ямщикове «Но жизнь бесконечная», где рассказчиками стали Валентин Курбатов и Валентин Эльбек. В прошлом году в одночасье не стало Курбатова. В сентябре этого года, достроив на нашей всеволожской земле часовню Алексея Человека Божия, в память о своем сыне, тихо ушёл из жизни Валентин Эльбек.

– Но… всё остается людям, – сказал, открывая этот вечер, наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, епископ Кронштадтский Назарий, хорошо знавший этих наших великих современников, – и в этом они сами видели свою миссию служения людям.

В этом главная мысль Вечера памяти друзей фестиваля. В этом, вероятно, смысл работы и самого фестиваля: увидеть то, что мы не замечаем в повседневной суете, осознать глубинный смысл, казалось бы, простых слов: «Не хлебом единым». Нам сейчас, как воздух, нужна другая пища: духовная. Нужен пример нравственного подвига и бескорыстного служения людям. И Международный фестиваль «Невский Благовест» нам эти примеры и образы подарил.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото фестиваля христианского кино «Невский Благовест»