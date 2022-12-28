Депутат госдумы Светлана Журова подарила детям Всеволожского района мандарины
27 декабря депутат Государственной думы от партии «Единая Россия», Олимпийская чемпионка Светлана Журова посетила Всеволожский район. Она приехала, чтобы поздравить детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, с наступающим Новым годом.
Как всегда, Светлана Сергеевна прибыла не с пустыми руками. Знаменитая спортсменка и государственный деятель, посетив Всеволожский комплексный центр социального обслуживания, детское отделение Всеволожской ЦРБ и Токсовскую ЦРБ, привезла сюда по 10 ящиков (около 200 кг) цитрусовых.
– В этом году я вновь провожу акцию «Абхазские мандарины Ленинградской области». Всего мы привезли на ленинградскую землю чуть меньше 2,5 тонны мандаринов, апельсинов, грейпфрутов и лимонов. Эти свежайшие фрукты еще пару дней назад росли на деревьях. Машина из Абхазии приехала сегодня в 4 утра. И как только мы ее разгрузили, сразу же повезли детям четырех районов, в том числе и Всеволожскому. Цитрусовые будут распределяться через ресурсные центры, советы ветеранов, районные больницы и другие учреждения, соприкасающиеся с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, – рассказала Светлана Журова.
Кроме фруктов Светлана Сергеевна передала для детей наборы конфет от фабрики «Финтур».
Александр СОРОКИН
Фото Евгении СОЛОВЬЕВОЙ