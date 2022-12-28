В Ленобласти подвели итоги работы «Команды 47»

Во вторник зал заседаний правительства Ленинградской области на Суворовском, 67 был полон: губернатор области Александр Дрозденко и подводил итоги работы «Команды 47». Год выдался богатым на события и достижения.

Торжественная церемония сопровождалась вручением грамот и музыкальными номерами творческих коллективов и симфонического оркестра Ленинградской области. Своеобразный подарок преподнес Драматический театр «На Литейном». Прозвучала композиция «Команда-47». Да, эта труппа способна удивлять. Отсюда заслуженные возгласы: «Браво!». Гости тепло встретили и солистку группы «Ярмарка», жительницу Всеволожского района Алёну Мальцеву, которую многие телезрители запомнили по проекту «Голос».

Атмосфера царила откровенно радостная и заинтересованная. До начала мероприятия гости из разных уголков Ленинградской области в неформальной обстановке, за чашечкой кофе или чая, рассказывали о делах насущных. О том, к примеру, как помочь мобилизованным в рамках Специальной военной операции, их семьям и детишкам из подшефного Енакиево. Говорили о том, что очень важно найти себя – это вообще, наверное, важнейшая задача для любого человека.

«А вы нашли себя?» – спросила я у представительницы из Всеволожского района Шахлы Гаджиевой.

– Конечно! – без размышлений откликнулась она, потому что уже достаточно, видимо, думала об этом. – Многие люди ищут себя всю жизнь и далеко не сразу находят себя. В 2020 году я получила медаль с хэштегом «Мы вместе», подписанную Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Знаете, во время пандемии я безвозмездно возила наших волонтеров и врачей к тем, кто находился во временной изоляции. Даже не помню, сколько выездов я совершала за день на своем черном «Фольксвагене». Вставала в девять утра, возвращалась к десяти вечера. Переехала в Россию в 2013 году из Эстонии, где прожила два десятка лет. «Безумная, останься!» – говорили близкие. «Я люблю Россию и хочу жить именно там» – отвечала я.

– О «Команде 47» узнала от куратора по волонтерской деятельности, – рассказывает мудрая десятиклассница из Рахьи Вероника Базылева. – Я учусь в школе, но считаю, что молодое поколение должно принимать активное участие в жизни своей страны. Мы проводим субботники и акции возле воинских захоронений, часто ездим в приюты для животных. Всякому нормальному человеку, в том числе и мне, школьнице, всегда чего-то не хватает. Если же выделить что-то одно, то для меня это, безусловно, счастье и благополучие окружения – родных и близких, друзей. Любому здравомыслящему человеку ясно, что если вокруг не всё в порядке, одному трудно построить своё изолированное, отдельно взятое счастье.

– Знаете, в «Команде 47» никого не принуждают помогать, а делают добрые дела от души, – говорит руководитель Центра поддержки ветеранов «Дорога жизни» Елена Фролова. – Нужно жить в гармонии с собой. Заниматься любимым делом. Ценить семью, детей. Это самое главное в жизни. Сегодня наша организация оказывает помощь ветеранам и пенсионерам. Благодаря нашему «Домашнему многофункциональному центру» ветераны и пенсионеры могут получить необходимую поддержку.

– Церемония награждения победителей проходит раз в месяц, – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – У нас страна развивается, развивается активно, и, конечно, каждый участник команды очень востребован. Да, сейчас, так же как и во всем мире, много таких событий, которые требуют внимательного отношения к тому, что происходит, внимательного анализа с тем, чтобы мы действовали, с одной стороны, решительно, а с другой – аккуратно, и каждый наш шаг был бы направлен на укрепление нашей страны изнутри и на укрепление её позиций в мире. Хочу поблагодарить всех вас и вместе с вами сказать спасибо десяткам тысяч ленинградцев, которые стали участниками «Команды 47». Это тысячи участников, тысячи добрых дел, тысячи сообщений в интернете, тысячи желающих помочь, это мощная поддержка НКО и координация ресурсов и общественных инициатив.

По словам Александра Юрьевича, в движении собрались самые неравнодушные. Им никто и ничего не навязывал. Люди просто искренне откликнулись и стали заботиться о тех, кому нелегко.

– Любое маленькое дело может стать большим, – считает глава региона. – Все зависит только от желания протянуть руку помощи. Минувший год нас сплотил. Верю, что добро, которое вы, как часть команды, дарите людям, жителям Ленинградской области, военнослужащим, обязательно вернется. Мира всем, здоровья и благополучия! Ещё раз спасибо вам за активную работу. За этот год мы стали единой дружной ленинградской семьей.

– Издревле на Руси существовала добрая традиция объединяться и помогать в самые сложные минуты, – отметил председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин. – Наша страна всегда умела добиваться успеха, как бы сложно это ни было. Да, возможно, следующий год будет непростым. Но благодаря силе русского духа мы выстоим перед любыми невзгодами.

…Отметим, что «Команда 47» – это около 97 тысяч постов, более 73 млн просмотров в соцсетях, свыше 5,2 тысячи публикаций в СМИ с потенциальной аудиторией более 64,3 миллиона читателей. Более 55% опрошенных знают об этом общественном движении, а принимали и хотели бы принять участие в его мероприятиях – более 45%, следует из результатов социологического исследования.

После награждения активисты со всех районов передали новогодние подарки для участников Специальной военной операции. В пакетах – приятные и нужные презенты: от сладостей до теплых носков.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА