О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске прошла социальная «Альфа Ёлка» для ребят из Донбасса

0 Комментариев

21 декабря во Всеволожском молодёжном центре «Альфа» прошла социальная «Альфа Ёлка». На неё пригласили 18 детей и подростков с родителями. Это были дети из Всеволожской коррекционной школы-интерната, а также ребята, приехавшие из Луганской и Донецкой Народных Республик. Сейчас они проживают во Всеволожске и обучаются в местных школах.

В первое время дети ходили грустные и редко улыбались. Нетрудно представить, что испытывал 12-летний мальчик, когда только-только приехал с мамой во Всеволожск. Он очень скучал по своему дому в Луганской области, который сильно пострадал во время обстрела. Теперь мальчик ждёт, когда закончится Специальная военная операция в Донбассе, и его дом смогут отремонтировать.

Кого-то из детей пригласили на социальное мероприятие в первый раз. Но ребятишки недолго смущались и сидели с напряженными лицами. Вскоре они оживились и начали улыбаться, ведь программа для них была приготовлена особенная.

Детей компьютерного века уже не удивишь одним только Дедом Морозом и песенками под ёлочкой. Нужно показать что-то суперсовременное, чтобы у них загорелись глаза от любопытства. Вот почему в центра «Альфа» было организовано настоящее «химическое» шоу.  В гости к детям пришла Червонная Дама из сказки «Алиса в стране чудес». Волшебница сделала всё, чтобы мальчики и девочки снова поверили в чудеса. В то же время после каждого фокуса не забывала объяснять детям его «состав». Например, после того, как комната заполнилась клубами таинственного тумана, она тут же сообщила, что это жидкий азот. А потом предложила детям самим поэкспериментировать с кубиками сухого льда и рассказала, что лед сделан из углекислоты. Дети весело смотрели через стекло с искажающим оптическим эффектом или подставляли лицо под забавный «космический пылесос». На их глазах по-настоящему «загорелась» вода в бокале. А закончили они тем, что съели только что сделанное из молока мороженое. Это было очень вкусно и весело, даже взрослым.

Кроме того, в тот день для детей и подростков был организован мастер-класс по изготовлению оригинального новогоднего украшения. Сделанный своими руками сувенир дети забрали домой. И конечно же, унесли с собой подарки и хорошее настроение.

Сотрудники Молодёжного центра «Альфа» очень старались, чтобы доставить детям радость. Надо сказать, что социальная ёлка проводится здесь во второй раз. В прошлом году она оставила очень много положительных отзывов. А в этом году осенью в молодёжном центре прошло ещё и отдельное мероприятие для женщин, у которых мужья были призваны по частичной военной мобилизации.

Следует добавить, что на праздничные дни во Всеволожском молодёжном центре «Альфа» запланирована целая программа позитивных, интересных мероприятий.

Люмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. «Ни с чем не сравнимое состояние души»
  2. Здравствуй, лето, активное и интересное!
  3. Анна Салакина и ее 250 «кидсиков»!
  4. Современный директор школы должен быть демократом

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code