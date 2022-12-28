Во Всеволожске прошла социальная «Альфа Ёлка» для ребят из Донбасса

21 декабря во Всеволожском молодёжном центре «Альфа» прошла социальная «Альфа Ёлка». На неё пригласили 18 детей и подростков с родителями. Это были дети из Всеволожской коррекционной школы-интерната, а также ребята, приехавшие из Луганской и Донецкой Народных Республик. Сейчас они проживают во Всеволожске и обучаются в местных школах.

В первое время дети ходили грустные и редко улыбались. Нетрудно представить, что испытывал 12-летний мальчик, когда только-только приехал с мамой во Всеволожск. Он очень скучал по своему дому в Луганской области, который сильно пострадал во время обстрела. Теперь мальчик ждёт, когда закончится Специальная военная операция в Донбассе, и его дом смогут отремонтировать.

Кого-то из детей пригласили на социальное мероприятие в первый раз. Но ребятишки недолго смущались и сидели с напряженными лицами. Вскоре они оживились и начали улыбаться, ведь программа для них была приготовлена особенная.

Детей компьютерного века уже не удивишь одним только Дедом Морозом и песенками под ёлочкой. Нужно показать что-то суперсовременное, чтобы у них загорелись глаза от любопытства. Вот почему в центра «Альфа» было организовано настоящее «химическое» шоу. В гости к детям пришла Червонная Дама из сказки «Алиса в стране чудес». Волшебница сделала всё, чтобы мальчики и девочки снова поверили в чудеса. В то же время после каждого фокуса не забывала объяснять детям его «состав». Например, после того, как комната заполнилась клубами таинственного тумана, она тут же сообщила, что это жидкий азот. А потом предложила детям самим поэкспериментировать с кубиками сухого льда и рассказала, что лед сделан из углекислоты. Дети весело смотрели через стекло с искажающим оптическим эффектом или подставляли лицо под забавный «космический пылесос». На их глазах по-настоящему «загорелась» вода в бокале. А закончили они тем, что съели только что сделанное из молока мороженое. Это было очень вкусно и весело, даже взрослым.

Кроме того, в тот день для детей и подростков был организован мастер-класс по изготовлению оригинального новогоднего украшения. Сделанный своими руками сувенир дети забрали домой. И конечно же, унесли с собой подарки и хорошее настроение.

Сотрудники Молодёжного центра «Альфа» очень старались, чтобы доставить детям радость. Надо сказать, что социальная ёлка проводится здесь во второй раз. В прошлом году она оставила очень много положительных отзывов. А в этом году осенью в молодёжном центре прошло ещё и отдельное мероприятие для женщин, у которых мужья были призваны по частичной военной мобилизации.

Следует добавить, что на праздничные дни во Всеволожском молодёжном центре «Альфа» запланирована целая программа позитивных, интересных мероприятий.

Люмила ОДНОБОКОВА

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