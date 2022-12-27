Новый год к нам мчится

Длинные уши, короткий хвост и косые глаза – приметы не только одного из главных героев наступающего Нового года, но и бегуна за хорошим настроением…

В Общественном пространстве «Парк Песчанка» показали добрую игровуюинтерактивную сказку «Заячий переполох», заставив малышей замереть от восторга, а взрослых – вновь почувствовать себя детьми. Мероприятие сопровождалось парадом Дедов Морозов со Снегурочками.

…Само утро выдалось морозным. Но на «разогреве» выступал оркестр снеговиков «Фаворит». Звучала музыка Геннадия Гладкова, Евгения Крылатова, Владимира Шаинского и других знаменитых композиторов, которая поднимала настроение. После теплого выступления оркестра на сцену вышла костюмированная команда зайцев. Герои, знакомые каждому, музыка, шутки, а главное, возможность оказаться внутри этой волшебной истории, подкупили публику.

Организаторы шоу действительно постарались удивить и ребят, и взрослых. Сюжет получился необычным. Пока Дед Мороз где-то задерживается, подпортить торжество берется Баба Яга – находчивая лесная мадам преображается в Снегуриту. Вместе со своим подельником Дедом Морозиусом, она некоторое время морочит голову доверчивым зайчатам. Но добро, как водится, в оригинале восторжествует. Театрализованное шоу сопровождалось танцами, играми, конкурсами.

Позитива и атмосферы новогодних чудес добавили Дед Мороз и Снегурочка. Приехав на санях, они зажгли главный символ праздника – новогоднюю елочку.

Наградой организаторам стала искренняя реакция маленьких зрителей, и искреннее желание поучаствовать во всем происходящем и помочь героям этой истории.

На праздник приехали дети из разных поселений Всеволожского района. У входа в парк их встречали волонтеры.

– Наша задача обеспечить комфортное пребывание ребятни на Песчанке, – говорит сотрудник молодежного центра «Альфа» Арина Овчинникова. – А ещё мы вчера подвели итоги нашей деятельности, наградили лучших. Пусть 2023 год принесёт много новых ярких мероприятий и, конечно, мирного неба.

Тем временем к месту новогоднего праздника двигалась колонна Дедов Морозов и Снегурочек. Парад начался у станции Всеволожская, прошёл через Юбилейную площадь и завершился на Песчанке. Оказалось, что новогодние сказочные волшебники – представители молодёжных клубов и волонтеры из Всеволожского района. Не обошлось без подарков: Дед Мороз и Снегурочка подарили малышам сладости.

– Такой концентрации Дедов Морозов на один квадратный метр не видела никогда, – говорит с восторгом оленевод Валерия Дорминдонтова, одетая в национальный костюм жителей Ямало-Ненецкого автономного округа. На праздник во Всеволожск она приехала из Павловска – пригласили организаторы мероприятия. – Сегодня я работаю оленеводом у Деда Мороза. Знаете, Новый год – семейный праздник, когда все вместе собираются за большим столом. Так уж устроены люди, что до боя курантов непременно думают о волшебстве. Даже самые серьезные и прагматичные искренне верят, что разом все в их жизни изменится к лучшему, что следующий год обязательно будет легче и счастливее, чем предыдущий. Но для того, чтобы новогодняя ночь стала незабываемой, нужно обязательно нарядить ель.

«Вы к нам приехали из Великого Устюга?» – спрашиваю у сказочного волшебника.

– Нет, с Северного Полюса, – говорит он. И продолжает: – На самом деле мы с моей внучкой Снегурочкой из поселка Щеглово. – Новый год – это мой любимый праздник. Я жду чудес.

– Для меня Новый год время семейных посиделок, встреч с друзьями, – присоединяется к разговору Снегурочка.

После праздничного шоу ребятня могла покататься на пони, олене и даже на экзотическом верблюде. Оказывается, что прирожденным двугорбым пустынным животным не страшны холода. В отличие от аравийских одногорбых особей, обитают они в Центральной Азии, где резко континентальный климат с очень холодными зимами.

– Настаёт время волшебства, – говорит начальник отдела культуры администрации Всеволожского района Дарья Воробьева. – В этот день можно забыть о бытовых делах, погрузиться сказку и делать подарки.

– Согласно статистике, большинство людей в Новый год просят богатства, – говорит мама пятилетнего Егора, Елена. – Но при этом не надо забывать: в природе денег нет ничего, что могло бы давать человеку счастье. Для приобретения того, что нужно душе, финансы не требуются. Так что следуйте заветам, руководствуясь лишь душевными порывами. И не спешите. Не стоит строгать салаты, пока город красуется гирляндами или носиться по магазинам, судорожно вдыхая атмосферу праздника. Ведь в этой атмосфере и заключается всё чудо. Если пропустите его, то можете не ждать сюрпризов после боя курантов. Чудо Нового года – в его ожидании. Так позвольте себе следовать за удовольствием, а не за здравым смыслом.

Часто на Новый год произносится тост “За мир на всей земле!” Главным он станет и в этом году. С наступающим!

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА