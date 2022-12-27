Молодой проект из Кудрово «Притяжение регионов» завершился музыкальным фестивалем

На сцене Центра культуры Зубово-Полянского района Республики Мордовия 17 декабря состоялся мощный пятичасовой финал музыкального фестиваля «Притяжение регионов», организованного Продюсерским центром «Притяжение» из города Кудрово.

Молодой проект «Притяжение регионов», целью которого является объединение современной музыкальной культуры разных регионов, родился в этом году. Фестиваль начал свое развитие со сцен и медийного пространства Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Республики Мордовия, и в дальнейшем организаторы планируют тиражировать его на всероссийском уровне. Проект посвящен выявлению талантов, созданию музыкальных взаимосвязей, поддержке творчества, популяризации качественной современной музыки разных жанров.

Проект «Притяжение регионов» стал победителем второго основного грантового конкурса Президентского Фонда Культурных Инициатив в 2022 году и реализуется при поддержке Фонда!

Проект состоял из нескольких этапов. В него входила конкурсная программа для музыкантов (отборочные туры), в которой участвовали более 100 молодых групп, тематические радиоэфиры на Радио «Город Кудрово» из Ленинградской области, большой музыкальный фестиваль, а также множество креативных сюрпризов!

На сцене Центра культуры Зубово-Полянского района Республики Мордовия собрались вместе на одном концерте музыкальные легенды и молодые группы из четырех регионов, ставшие победителями предварительного конкурсного отбора. Вели программу жители Кудрово — Елена Сотникова и Анастасия Церковная. На открытии концерта всех гостей «Центра культуры» приветствовал со сцены глава Зубово-Полянского района Владислав Поршин.

Публика одинаково горячо принимала и своих молодых талантливых земляков, и творческих гостей из других регионов. Овации не смолкали после каждого выступления подолгу, реплики восторга летели из зала на сцену. Артисты были очень воодушевлены столь теплым отношением людей, которые видели и слышали их первый раз в жизни.

А по окончании программы вечера прогремел невероятный по энергетике большой сет группы «Разные Люди»! Мощное звучание тяжелого рока, честные тексты, потрясающая сыгранность легендарного коллектива и невероятная харизма и стойкость лидера группы Александра Чернецкого слились воедино в этой музыке. Выступление хедлайнера вселило в каждого слушателя неколебимую веру в добро и изрядную порцию позитива.

Зрители, присутствовавшие на концерте, получили незабываемые впечатления и открыли для себя новые музыкальные имена. Многие из них подходили к нам после концерта со словами благодарности и просили почаще повторять подобные мероприятия.

Николай СОЛОМЕНКО

Фото Андрея МЫШКИНА