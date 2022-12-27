В Сертолово прошла благотворительная ярмарка

23 декабря, в канун Нового года, на территории начальной школы Сертоловского центра образования № 2 состоялась Новогодняя благотворительная ярмарка. Мероприятие стало уже традиционным и прерывалось только на период ограничений, связанных с ковидной пандемией. В нынешнем году по инициативе родителей ярмарка восстановила свою работу, и началась она с новшества: теперь мероприятие проходило одновременно на двух этажах начальной школы.

Это было удобно для всех участников акции. Красиво оформленные столы, огромный ассортимент, улыбчивые и добрые мамы, которые старались угодить вкусу каждого, – всё это визитная карточка ярмарки. Педагогов и родителей порадовали старшеклассники, которые, помня предновогоднюю традицию школы, захотели поучаствовать в этой замечательной акции.

На мероприятии новогоднее, позитивное настроение ощущалось повсюду! Ведь каждый потраченный рубль – это вклад в общее доброе дело. После ярмарки родители подсчитали вырученные средства, они оказались весьма приличными – 36 тысяч рублей. Собранная сумма будет направлена на помощь педагогам, болеющим тяжёлыми заболеваниями, которым так важно в трудное для них время почувствовать поддержку учеников, родителей и коллег.

Михаил БОНДАРЧИК

Фото МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2»