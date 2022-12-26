Есть такая профессия – людей лечить

55 лет из 80 Инна Товиевна Яновская отдала сертоловскому здравоохранению. Повествование об этом человеке и Враче с большой буквы можно начать со слов гениального русского писателя Антона Павловича Чехова, который, кстати, тоже был представителем этой благородной профессии: «Профессия врача — подвиг, она требует самоотвержения, чистоты души и чистоты помыслов».

Часто нас окружают такие люди, от общения с которыми на сердце становится тепло, спокойно и уютно. У них всегда найдёшь поддержку и участие, а на их лице непременно светится широкая и добрая улыбка. Замечательно, когда такие люди посвящают себя заботе о жизни и здоровье человека.

Инна Товиевна Яновская в 1968 году окончила Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт по специальности «Санитарно-гигиеническое дело» и в том же году была принята на работу в амбулаторию посёлка Чёрная Речка на должность участкового врача-терапевта. В 1998 году переведена на должность заведующей амбулаторией, а с 2010 по 2022 год работала в должности участкового врача общей практики.

Инна Товиевна – отзывчивый и чуткий человек, активный общественник, пользующийся заслуженным авторитетом у коллег и пациентов. Она неоднократно поощрялась руководством за добросовестный труд и активную общественную работу.

В Сертоловской городской больнице много хороших врачей, профессионалов своего дела, отдавших не один десяток лет работе в сфере здравоохранения. Но именно Инна Товиевна с первого посещения покоряет пациентов, располагает к себе и, как никто другой, заряжает оптимизмом и позитивом. За 55 лет работы в сертоловском здравоохранении её руки приняли столько людей, что, наверное, в городе не осталось человека, который не знает Инну Товиевну Яновскую. Её часто узнают на улице, всегда здороваются и благодарят. А что еще нужно врачу? Главное, чтобы были здоровы наши люди и болезни обходили стороной.

В этом Инна Товиевна вся – изо дня в день, в течение 55 лет работы врачом, несмотря на почтенный возраст и огромный стаж в медицине, отдавала все свои силы, глубокие знания и профессионализм на благо людей. И они, конечно же, отвечают искренней взаимностью. В 2022 году Инна Товиевна ушла на заслуженный отдых, а 24 декабря отметила 80-летний юбилей.

Михаил БОНДАРЧИК

Фото из архива И.Т. ЯНОВСКОЙ