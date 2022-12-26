В Буграх прошел первый фестиваль «Новый год вокруг света»

В минувшее воскресенье, 25 декабря, в поселке Бугры весело и вкусно прошел первый фестиваль «Новый год вокруг света». Задуманный главой администрации Ириной Купина, он стал частью муниципальной программы по межнациональному и межконфессиональному сотрудничеству и взаимодействию представителей народностей, проживающих на территории Бугровского поселения.

«В наше непростое время очень важно, чтобы люди разных национальностей, разных вероисповеданий, живущие в общем доме, на одной земле, по соседству, – были едины, – отметила Ирина Вениаминовна. – Чтобы они уважали друг друга, знали культуру друг друга, были ближе!».

Основная идея проведения фестиваля заключается в том, чтобы представители национальных диаспор, выбравшие своей второй родиной бугровскую землю, смогли познакомить соседей со своими народными обычаями, одеждой, музыкой, песнями и танцами и, конечно, угощениями. Многие с энтузиазмом поддержали инициативу местной власти, наиболее активное участие приняли армянская и таджикская диаспоры.

В яркий воскресный день возле храма Августовской иконы Божией Матери собрались жители поселка Бугры. Улыбки и теплые слова, которые люди дарили друг другу, создали невероятную атмосферу дружной семьи, где каждый интересен, каждый важен, каждый заслуживает похвалы и внимания.

Красочные концертные номера, завораживающая этническая музыка, содержательные виртуальные экскурсии по родным странам участников фестиваля, а также потрясающие национальные угощения – и вот, говоря протокольным языком, «мероприятие в рамках программы…» обернулось настоящим праздником для бугровчан.

Русскую культуру представляли казаки. Ансамбль «Казачья доля» порадовал многочисленных гостей фестиваля народными песнями, а потом его участники вместе с гостями закрутили веселый пестрый хоровод.

В качестве одного из культовых блюд национальной кухни казачество выкатило с пылу с жару котел вкуснейшего кулеша – пшено, мясо и картошка, приправленные зеленью, никого не оставили равнодушными.

Армянская диаспора представила свою страну увлекательной презентацией, а выступление группы танцевального ансамбля «Урарту» и песенный номер в исполнении Сергея Акопяна добавили в этот зимний день немного мягкого южного тепла. Шашлык, долма и прочие угощения были восхитительны.

Представители солнечного Таджикистана тоже рассказали гостям фестиваля о своей прекрасной родине. В палатке, которая, по мнению жителей поселка, была самой экзотической, были выставлены национальные костюмы, а щедрый дастархан с изумительной выпечкой, сухофруктами и другими яствами перенес гостей в цветущие длины. Ну а песенные номера звучали, словно далекое эхо сияющих горных вершин.

«Все мы – жители замечательной и великой страны, – подвела итог глава депутатского корпуса Бугровского поселения Елена Моисеева. – Мы разные, но мы вместе!».

Общее мнение – жители Бугров надеются, что первый фестиваль «Новый год вокруг света» станет ежегодным и традиционным.

Светлана Завадская

Фото пресс-службы администрации Бугровского поселения