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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожцев приглашают встретить новогоднюю ночь на «Песчанке»

1 Комментарий

В новогоднюю ночь в общественном пространстве «Парк Песчанка» соберутся любители зажигательной музыки, танцев и веселья. Праздничная программа для взрослых включает в себя народное караоке и красочный фейерверк.

Взрослых гостей будут ждать в ночь с 31 декабря на 1 января. С 1.00 до 3.00 всеволожцы смогут насладиться зажигательными хитами и встретить Новый, 2023 год в компании земляков. Ближе к двум часам ночи запланирован праздничный салют.

Администрация парка напоминает, что вход на территорию общественного пространства с пиротехническими изделиями и алкогольной продукцией строго запрещен!

Фото пресс-службы администрации ВМР

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Всеволожцев приглашают встретить новогоднюю ночь на «Песчанке»: 1 комментарий

  • Ирина
    26.12.2022 в 20:21
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    Здорово!Обязательно приедем в Новый год)Всех с Наступающим)

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