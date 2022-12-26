Всеволожцев приглашают встретить новогоднюю ночь на «Песчанке»

В новогоднюю ночь в общественном пространстве «Парк Песчанка» соберутся любители зажигательной музыки, танцев и веселья. Праздничная программа для взрослых включает в себя народное караоке и красочный фейерверк.

Взрослых гостей будут ждать в ночь с 31 декабря на 1 января. С 1.00 до 3.00 всеволожцы смогут насладиться зажигательными хитами и встретить Новый, 2023 год в компании земляков. Ближе к двум часам ночи запланирован праздничный салют.

Администрация парка напоминает, что вход на территорию общественного пространства с пиротехническими изделиями и алкогольной продукцией строго запрещен!

Фото пресс-службы администрации ВМР